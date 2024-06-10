Консерватор Саударгас: импичмент Гражулиса помог ему получить место в Европарламенте

„Проголосовав против него в парламенте, Сейм помог ему попасть в ЕП. Народ любит таких „обиженных“ и исключение из Сейма помогло ему избраться в ЕП“, – заявил на состоявшейся в понедельник пресс-конференции П. Саударгас, который и сам был избран в ЕП.

Между тем переизбранный в ЕП консерватор Андрюс Кубилюс говорит, что П. Гражулис не будет первым политиком „такого рода“ в Брюсселе.

„Пятрас Гражулис не будет первым политиком такого рода в ЕП. Так уж сложилось, что их не очень видно. Зачастую о каких-то их приключениях или каких-то инициативах мы узнаем из СМИ, но не видим их в самом парламенте“, – пояснил А. Кубилюс.