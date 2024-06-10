Консерватор Саударгас: импичмент Гражулиса помог ему получить место в Европарламенте

„Проголосовав против него в парламенте, Сейм помог ему попасть в ЕП. Народ любит таких „обиженных“ и исключение из Сейма помогло ему избраться в ЕП“, – заявил на состоявшейся в понедельник пресс-конференции П. Саударгас, который и сам был избран в ЕП.
Между тем переизбранный в ЕП консерватор Андрюс Кубилюс говорит, что П. Гражулис не будет первым политиком „такого рода“ в Брюсселе.
„Пятрас Гражулис не будет первым политиком такого рода в ЕП. Так уж сложилось, что их не очень видно. Зачастую о каких-то их приключениях или каких-то инициативах мы узнаем из СМИ, но не видим их в самом парламенте“, – пояснил А. Кубилюс.
„Если попытается быть таким же (каким был в Сейме) – очень быстро окажется в том углу, где собраны все подобные и не имеющие никакого влияния на работу ЕП“, – добавил он.
На завершившихся в воскресенье выборах в Европарламент наибольшее количество мест получил Союз Отечества-Христианские демократы Литвы. Консерваторам удалось сохранить троих своих представителей в Европарламенте. Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) заняла второе место с 2 мандатами.
По одному мандату получили Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), Партия свободы, Союз демократов „Во имя Литвы“, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), Союз народа и справедливости (центристы, народники) и Движение либералов.