Консерватор о раскрытой венгерской шпионской сети в Украине: эти действия должна оценить и Литва

„Европа — это не только совместные встречи или экономическое сотрудничество. Европа — это ответственность. Ответственность за мир, за свободу и за тех, кто сегодня борется за эти ценности на фронте. (...) Что делает Венгрия Орбана своими действиями, о которых сообщает Украина? Может ли она быть в ЕС?“ — написала Моркунайте-Микуленене в пятницу в Facebook.

„Считаю, что нам необходимо пересмотреть сотрудничество между нашими институтами, представительство Литвы на мероприятиях в Венгрии и предложить международным партнерам дать оценку таким действиям Венгрии. Надеюсь, что литовское правительство проявит инициативу. Надеюсь, что в Сейме мы также будем активны“, — написала она.