2025.05.09 19:43

Консерватор о раскрытой венгерской шпионской сети в Украине: эти действия должна оценить и Литва

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

После того, как Служба безопасности Украины в пятницу заявила о раскрытии венгерской шпионской сети, консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене считает, что эта ситуация вызывает большую обеспокоенность как для безопасности Украины, так и для общих отношений между странами Европейского союза (ЕС). Поэтому, по мнению парламентария, правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом должно проявить инициативу и дать оценку действиям Венгрии.

„Европа — это не только совместные встречи или экономическое сотрудничество. Европа — это ответственность. Ответственность за мир, за свободу и за тех, кто сегодня борется за эти ценности на фронте. (...) Что делает Венгрия Орбана своими действиями, о которых сообщает Украина? Может ли она быть в ЕС?“ — написала Моркунайте-Микуленене в пятницу в Facebook.

„Считаю, что нам необходимо пересмотреть сотрудничество между нашими институтами, представительство Литвы на мероприятиях в Венгрии и предложить международным партнерам дать оценку таким действиям Венгрии. Надеюсь, что литовское правительство проявит инициативу. Надеюсь, что в Сейме мы также будем активны“, — написала она.

В пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что впервые в истории страны раскрыла действующую в Закарпатской области шпионскую сеть, связанную с венгерской военной разведкой. Задачей шпионской группы был сбор информации о действующих в Закарпатье системах военной обороны, выявление их уязвимых мест, анализ настроений местного населения, а также его реакции на возможное размещение венгерских войск в регионе.

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