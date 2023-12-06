Кому хотят увеличить пенсии? Министерство назвало получателей

"Мы стремимся отменить существовавшее на протяжении многих лет дискриминационное положение, когда люди, у которых была диагностирована инвалидность до 24 лет, могли устроиться на работу и не лишиться социальной пенсии, в то время как люди, у которых инвалидность была диагностирована позже, теряли ее, когда трудоустраивались. Отныне система будет более справедливой и равной для всех людей с ограниченными возможностями", - говорит председатель КСДТ Юстас Джюгялис.