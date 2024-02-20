Комитет Вильнюсского самоуправления рассмотрит вопрс внесения изменений в проект Национального стадиона

Девелоперская компания Hanner перенимает проект Национального стадиона в Вильнюсе у управляющей компании BaltCap. В многофункциональном комплексе в Шяшкине должна появиться универсальная арена, пригодная как для культурных, так и для спортивных мероприятий, а сам стадион планируется увеличить на 3 тыс. мест – до 18 тыс.
Индексация цен должна быть согласована в концессионном договоре проекта в феврале. По словам мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, только фактическая стоимость строительства с начала 2020 года до середины 2022 года выросла на 40%. Однако муниципалитет готовится взять на себя лишь часть этого подорожания.
По словам Вильнюсского городского самоуправления, после индексации Национальный стадион со всем многофункциональным комплексом должен стоить примерно на 2,4 млн. евро дороже, чем планировалось ранее, то есть 158,4 млн евро.
По словам мэра, стоимость строительных работ увеличится на 28 млн евро, этому способствуют и новые работы (3 тыс. дополнительных мест на стадионе и универсальная арена), то есть 10 млн евро. Однако утверждается, что почти 36 млн евро можно было бы сэкономить, взяв заем всего на 2 года, а не на 22 года, как планировалось ранее.
Такие цифры приводятся в документах, подготовленных администрацией города и вынесенных на рассмотрение комитетов. Вильнюсский муниципальный совет должен принять решение по вышеупомянутым изменениям на заседании 28 февраля.
BaltCap в настоящее время сталкивается с репутационными проблемами после того, как в ноябре прошлого года был расторгнут контракт с бывшим партнером BaltCap Infrastructure Fund Ш. Степуконисом. Его подозревают в хищении около 40 млн евро, по крайней мере часть из которых могла быть проиграна в казино.
Владелец Hanner Арвидас Авулис сообщает о намерении завершить строительство стадиона в 2026 г.
Весь многофункциональный комплекс включает в себя Национальный стадион с музеем спорта внутри, спортивный центр с залами баскетбола, гандбола, гимнастики, бокса, три футбольных тренировочных поля, легкоатлетический стадион международной категории с футбольным полем, легкоатлетическую разминочную зону с секторами метания, центр культуры с библиотекой и детский сад на 300 мест.