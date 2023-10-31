Комитет сейма Литвы по безопасности высказался против увеличения для белорусов срока действия ВНЖ

Соответствующая информация размещена на сайте законодательного органа Литвы.
Свою поправку в закон “О правовом статусе иностранцев” Билотайте аргументировала тем, что ВНЖ выдается в основном гражданам Беларуси, бегущим от режима. При этом ситуация в стране длительное время не меняется, поэтому они не могут вернуться на родину по истечении года и вынуждены подавать новую заявку на продление ВНЖ. По мнению министра, увеличение срока действия этого документа позволило бы избежать неудобств, вызванных необходимостью часто его менять, а департамент миграции при МВД сэкономил бы административный ресурс на обработку заявлений.
Билотайте предложила выдавать ВНЖ на три года только иностранцам, которых преследует недемократический режим, пострадали либо могут пострадать от репрессий, “если их (иностранцев. — “Позірк”.) прибытие в Литовскую Республику осуществлялось при посредничестве Министерства иностранных дел”. Кроме того, увеличение срока действия ВНЖ, как считает глава МВД, “решило бы проблему, связанную с выдачей действующего проездного документа иностранцам этой категории, когда они по объективным причинам не могут получить проездной документ, выданный в стране происхождения” (имеется в виду паспорт, который невозможно поменять в белорусских диппредставительствах после вступления в силу 7 сентября указа Александра Лукашенко № 278), и подают заявления на получение “паспорта иностранного лица”, который действует такой же срок, сколько и ВНЖ.
Однако, по мнению парламентского комитета, “в условиях динамичного увеличения количества белорусских граждан в Литве, параллельных дискуссий в обществе и сейме по поводу ужесточения для них национальных ограничительных мер предложение о либерализации права на проживание в Литве по гуманитарным соображениям носит поспешный характер и может создать негативные прецеденты в будущем”. Как считают депутаты, необходимо оценивать это предложение системно — “в контексте нового белорусского паспорта (“паспорт новой Беларуси”, который разрабатывает Офис Светланы Тихановской. — “Позірк”.), проявлений литвинизма и т.п.”.
Против инициативы Билотайте проголосовало четыре члена комитета, за — два, еще двое, в том числе его глава Лауринас Кащюнас, воздержались.
Очередное пленарное заседание сейма пройдет 31 октября. В повестке дня вопроса о ВНЖ для иностранцев нет.
24 октября в Вильнюсе на конференции “Беларусь и белорусы, 2020+: оценивая перспективы и вызовы демократического будущего страны” Тихановская заявила, что вопрос продления срока действия ВНЖ для белорусов в Литве с года до трех “почти решен”.
19 августа Лауринас Кащюнас призвал белорусские демократические силы обеспокоиться проявлениями “литвинизма” со стороны их соотечественников. Вероятно, он имел в виду участившиеся публикации в соцсетях, в основном анонимных пользователей, в которых наследие Великого княжества Литовского называется исключительно белорусским и заявляется историческое право Беларуси на часть территории нынешней Литвы.
24 августа Департамент государственной безопасности Литвы сообщил, что “деятельность сторонников идеологии “литвинизма” в настоящее время не представляет реальной угрозы суверенитету, конституционному строю и территориальной целостности Литовской Республики”, однако “распространяемые ими идеологические установки могут усилить межэтническую напряженность в государстве и вызвать негативное отношение к лояльной государству части белорусской общины в Литве”.
В ближайшее время на сайте “Позірку” будет опубликован комментарий на эту тему советника Светланы Тихановской по конституционной реформе и парламентскому сотрудничеству Анатолия Лебедько.