Комитет Сейма дает "зеленый свет" западным предприятиям оборонной промышленности в Литве

Такое решение члены комитета приняли единогласно.
"Эти поправки создадут возможности для обеспечения насущных потребностей безопасности и обороны государства", – заявил председатель Комитета по экономике Казис Старкявичюс.
Как заявил на заседании комитета замминистра экономики и инноваций Каролис Жемайтис, предоставление таких исключений не является совершенно новым явлением для Литвы, однако до сих пор предприятия оборонной промышленности не могли воспользоваться "зеленым коридором".
"По сути, у нас уже есть порядок регулирования крупных проектов, так называемый "зеленый коридор". У нас есть десяток уже действующих инвестиций. Наша цель – дополнить нынешнее регулирование крупных инвесторов дополнительными условиями, предназначенными именно для инвестиций в оборону", – пояснил К. Жемайтис.
Между тем, заместитель министра окружающей среды Дайва Матусевиче заявила, что начало строительства по проекту еще на этапе согласования разрешений будет соответствовать ранее принятым и оговоренным принципам подготовки военной инфраструктуры, которые позволяют это сделать на исключительных условиях.
"В представленных сейчас проектах предлагается применять уже существующие исключительные меры, когда проект необходим для обороны страны, и в сфере землеустройства применять порядок, аналогичный подготовке проектов военной инфраструктуры. То есть, чтобы подготавливались проекты землеустройства, когда есть необходимость", – прокомментировала вице-министр.
"На данный момент существуют исключительные условия для управления чрезвычайным положением и начала строительства необходимых сооружений пока без разрешения, но с подготовленным проектом. И параллельно выполнять процедуры. Поэтому предлагается просто применить эти исключительные меры", — добавила она.
На прошлой неделе Сейм одобрил поправки к законам, которые позволят правительству признать инвестиции крупных оборонных предприятий крайне важными для безопасности государства.
Это позволит разрабатывать подобные проекты на неурбанизированных территориях без получения разрешения, без процедуры территориального планирования с муниципалитетом и с получением разрешений до завершения строительства.
Этот проект должен вернуться в зал пленарных заседаний Сейма 18 апреля.