Комитет по бюджету и финансам призывают оценить оборонные расходы Минобороны Литвы

"Бюджет национальной обороны в этом году был самым большим в истории Литвы и, хотя общественность поддерживает его дальнейший рост, мы, как парламентарии, обязаны контролировать, как и на что распределяются средства на оборону", - отмечает В. Миталас.

Парламентарий отмечает, что комитету до сих пор не удалось получить график инвестиций министерства в инфраструктуру, который обсуждался во время презентации реформы призывной службы.

Кроме того, отмечает он, за эту каденцию КБФ не провел ни одного заседания для обсуждения вопросов ассигнований Минобороны.

"Поэтому я направил письмо в Комитет по бюджету и финансам с предложением коллегам провести отдельное заседание по ассигнованиям Минобороны и расходам на оборону. Я считаю, что после оценки этого мы яснее увидим, как мы можем еще больше укрепить нашу оборонную отрасль и какой рост финансирования мы можем планировать в будущем", - отмечает член Сейма.

В следующем году финансирование обороны должно достичь 2,75% ВВП.