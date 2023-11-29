Комитет по бюджету и финансам призывают оценить оборонные расходы Минобороны Литвы

 
ELTA
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Vytautas Mitalas
Vytautas Mitalas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Староста Фракции свободы в Сейме Витаутас Миталас предлагает парламентскому Комитету по бюджету и финансам (КБФ) провести оценку оборонных расходов Министерства обороны. Политик предлагает созвать по этому вопросу отдельное заседание комитета.

"Бюджет национальной обороны в этом году был самым большим в истории Литвы и, хотя общественность поддерживает его дальнейший рост, мы, как парламентарии, обязаны контролировать, как и на что распределяются средства на оборону", - отмечает В. Миталас.

Парламентарий отмечает, что комитету до сих пор не удалось получить график инвестиций министерства в инфраструктуру, который обсуждался во время презентации реформы призывной службы.

Кроме того, отмечает он, за эту каденцию КБФ не провел ни одного заседания для обсуждения вопросов ассигнований Минобороны.

"Поэтому я направил письмо в Комитет по бюджету и финансам с предложением коллегам провести отдельное заседание по ассигнованиям Минобороны и расходам на оборону. Я считаю, что после оценки этого мы яснее увидим, как мы можем еще больше укрепить нашу оборонную отрасль и какой рост финансирования мы можем планировать в будущем", - отмечает член Сейма.

В следующем году финансирование обороны должно достичь 2,75% ВВП.

В прошлом году на оборону было выделено 2,52% ВВП. Однако еще до окончательного принятия в Сейме проект был усовершенствован и предусмотрена возможность заимствований на нужды национальной обороны – с условием, что это будет сделано только тогда, когда возникнет необходимость в дополнительных средствах. Такое предложение было представлено Президентурой.

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