Комиссия по импичменту депутата Жемайтайтиса ознакомилась с экспертным заключением

"Проект заключения, которое мы должны утвердить до 6 ноября, удастся получить уже в этот вторник. (...) и тогда я буду очень ждать все ваши предложения, комментарии, изменения и замечания", – заявил во время заседания председатель комиссии по импичменту Арунас Валинскас.

По словам политика, заключение планируется утвердить в последний день работы комиссии – 6 ноября.

На заседании было озвучено заключение Юридического департамента Сейма, в котором говорится, что высказывания Р. Жемайтайтиса, появившиеся в публичном пространстве после формирования Комиссии по импичменту, не могут быть отражены в итоговом заключении комиссии. Однако юристы Сейма отмечают, что комиссия сможет использовать последние заявления парламентария в качестве дополнительных аргументов.