Комиссия по этике: посещение мюзикла президентом Литвы и послом Баярунасом является нарушением закона

Комиссия также постановила, что Э. Баярунас нарушил положения закона, обязывающие его беспристрастно, честно и добросовестно исполнять должностные обязанности. Эти положения также запрещают использование служебного положения и служебного статуса в личных целях и позволение другим лицам использовать имущество, принадлежащее государству или муниципалитетам, в иных целях нежели служебные, подчеркивает ГКСЭ.

"Комиссия выявила нарушения двух статей. Первое – потому, что он воспользовался своим служебным положением и служебным статусом для получения личной выгоды, а второе – потому, что он незаконно принял подарок, принимать который запрещено законом", – заявил председатель ГКСЭ.

В результате расследования было сделано заключение о том, что президент Г. Науседа воспользовался своим статусом и положением в личных целях – для получения билетов на спектакль. Билеты на спектакль для президента и его супруги также следует считать незаконным подарком, что запрещено Законом о согласовании общественных и частных интересов.

"ГКСЭ на сегодняшнем заседании единогласно постановила, что президент Литовской Республики Гитанас Науседа и посол Эйтвидас Баярунас нарушили положения Закона о согласовании общественных и частных интересов", – заявил журналистам во вторник председатель ГКСЭ Гедиминас Сакалаускас.

"Относительно посла комиссия заявила, что были нарушены требования 3 статей. Первое, что он ненадлежаще исполнял свои должностные обязанности, второе, что он также использовал свое служебное положение и статус в личных целях, и третье, что он использовал и позволил использовать государственное имущество в иных целях нежели служебные", – сказал председатель ГКСЭ.

Посещение театра президентом, послом и их супругами в мае 2023 года было оплачено за счет средств посольства. По словам председателя ГКСЭ, билеты на мероприятие стоили более 1600 евро.

"Комиссия установила, что это мероприятие носило частный характер и официальных встреч с представителями или лидерами других стран не было. Это означает, что такие мероприятия необходимо оплачивать из личных средств", – подчеркнул Г. Сакалаускас.

В свою очередь МИД заявляет о намерении в ближайшее время изучить решение ГКСЭ и связанные с ним материалы.