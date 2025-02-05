Комиссия по этике изучит слова лидера партии "Заря Немана" о демократии

Данное обращение подготовлено в ответ на интервью с Р. Жемайтайтисом, опубликованное в издании Lazdijų žvaigždė. В публикации говорится, что лидер партии „Заря Немана“ заявил газете, что, по его мнению, демократия – худшая форма правления, обреченная на провал.

„Я думаю, нам определенно нужно провести расследование, потому что это действительно очень серьезные заявления, которые направлены против демократических основ нашего государства. (...) Потому что утверждать, что демократия не подходит государству или не работает, уже означает выбивать конституционные основы из-под наших ног“, - заявила консерватор Даля Асанавичюте во время заседания.

Заявления председателя „Зари Немана“ Р. Жемайтайтиса об Украине и безопасности Литвы в последнее время получили резонанс в публичном пространстве. Политик не поддержал решения Государственного совета обороны (ГСО) о существенном увеличении финансирования обороны, а когда спикер Сейма призвал скептически настроенных политиков отправиться в Украину, Р. Жемайтайтис заявил, что не видит в этом смысла.

В обращении, направленном в Комиссию по этике и процедурам, содержится просьба оценить, не являются ли эти заявления Р. Жемайтайтиса „нарушением присяги, подстрекательством к противоправным действиям, направленным против самих основ государства“. В обращении, с которым ознакомилась Elta, также задается вопрос о том, насколько подобные заявления соответствуют принципам поведения, содержащимся в кодексе этики политиков.

В то же время новости LNK в среду сообщили, что во время встреч с избирателями Р. Жемайтайтис обвинил президента Гитанаса Науседу в предложении национализировать вклады жителей и использовать их для обороны. Политик также считает, что для получения дополнительных средств на оборону страны необходимо снять санкции на транзит белорусских удобрений.

Офис президента не скупится на критику в адрес заявлений Р. Жемайтайтиса, называя их ложью, напоминающей российскую пропаганду.

„Либо Захарова и Песков стали членами „Зари Немана“, либо Жемайтайтис вступил в „Единую Россию“ – разницы нет, когда люди лгут, чтобы ослабить Литву“, - сказал агентству Elta советник президента Фредерикас Янсонас.