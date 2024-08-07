Комиссия по десоветизации рассмотрит вопрос увековечивания памяти Шкирпы

„Есть вопрос по поводу Шкирпы. Обсудим, но надеюсь, что и какое-то заключение будет сделано“, – сказал председатель комиссии Витас Карчяускас агентству Elta.
Комиссия уже рассматривала вопрос К. Шкирпы. Правда, тогда заключение не было принято своевоеменно. По словам В. Карчяускаса, этому помешало его увольнение с должности советника руководителя Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ).
Как сообщалось ранее, в понедельник стало известно, что В. Карчяускас будет повторно уволен со своей должности. Поэтому председатель комиссии размышляет, не является ли это попыткой в очередной раз остановить рассмотрение спорного вопроса полковника.
„Дальнейшая работа комиссии может быть осложнена, как это произошло в случае с расторжением первого трудового договора – просьба мэра Вильнюса об установлении мемориальной доски К. Шкирпе не была рассмотрена своевременно. Но понимаю, что такова ваша цель – приостановить или остановить процесс десоветизации, потому что личных взаимных проблем у нас нет или я о них не знаю“, – говорится в обращении В. Карчяускаса к руководителю ЦИГРЖЛ Арунасу Бубнису.
В конце июня, накануне дня Июньского восстания 1941 г., по инициативе Национального объединения на здании Апелляционного суда в Вильнюсе была установлена мемориальная доска, посвященная неоднозначно оцениваемому полковнику Казису Шкирпе.
Несколько дней спустя работники Grinda демонтировали доску, однако им потребовалась помощь полиции. Когда на защиту памяти генерала встали несколько десятков протестующих, полицейским пришлось силой оттаскивать их от мемориала. При демонтаже доски, некоторые из собравшихся возле здания суда не повиновались требованиям полиции, поэтому были задержаны.
Мэрия Вильнюса обратилась в полицию по поводу мемориальной доски генералу Казису Шкирпе, которую в июне незаконно установили на стене здания Апелляционного суда.
Кроме того, муниципалитет также предъявил претензию Партии национального объединения по поводу возмещения причиненного ущерба.
Вильнюсская комиссия исторической памяти обратилась в ЦИГРЖЛ по поводу оценки К. Шкирпы, однако заключения до сих пор не получила.