Комиссия по десоветизации рассмотрит вопрос о судьбе скульптуры "Знаменосцы" в Укмерге

"(По поводу некоторых объектов) мы получили одобрение Министерства иностранных дел (МИД), что у них нет замечаний. Поэтому будут приниматься определенные решения относительно солдатских кладбищ, надписей, памятников", – сообщил агентству Elta председатель комиссии по десоветизации Витас Карчяускас.
Как указано в повестке заседания комиссии, по просьбе жителей будет рассмотрен также вопрос памяти писателя Винцаса Креве-Мицкявичюса относительно его дома-музея в Варенском районе, в селе Субартоняй, а также относительно мемориальной квартиры-музея писателя в Вильнюсе.
Комиссия также рассмотрит запрос Мажейкяйского районного самоуправления по поводу обелиска, расположенного на месте захоронения советских воинов времен Второй мировой войны.
Планируется также рассмотреть ряд запросов Шакяйского районного самоуправления относительно названия улицы им. Саломеи Нерис в Кудиркос-Науместисе, названий улиц им. Пятраса Цвирки, Людаса Гиры и С. Нерис в Шакяе, а также символов в виде звезды на столбах ограды на Кидульском солдатском кладбище.
Также будут рассмотрены запросы Пасвальского районного самоуправления по поводу памятника расстрелянным советским активистам в Вашкяе, названия улицы им. Юрия Гагарина в Пушалоте, названий улиц Космонауту, П. Цвирки, С. Нерис и Юлюса Янониса в Пасвалисе и улицы им. С. Нерис в Йонишкелисе.
С 1 мая 2023 г. в Литве действует закон о декоммунизации. Он применяется к увековеченным или отображаемым в любой форме лицам, символам, информации, пропагандирующей тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии.
Закон, принятый Сеймом в декабре 2022 г., также предусматривает удаление символов тоталитаризма и авторитаризма– памятников, других мемориальных объектов, названий улиц, площадей и других общественных объектов – из общественных мест.