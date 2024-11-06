Комиссия по десоветизации не вернется к вопросу увековечения памяти Шкирпы

„Мы не вернемся. В протокол внесли, что мы ознакомились с письмами ЦИГРЖЛ и их мнением. Не будем организовывать новые обсуждения, потому что однажды мы высказали свое мнение, и оно осталось прежним“, – сказал агентству Elta В. Карчяускас.

„Возможно, нам следовало сказать, что мы не можем принять заключение, а рекомендации должны быть представлены в иной форме, возможны такие варианты. В другой раз рассмотрим“, — добавил он.

Комиссия по десоветизации, заседавшая еще в середине сентября после перерыва, призвала воздержаться от увековечения памяти неоднозначно оцениваемого полковника К. Шкирпы.