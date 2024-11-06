Комиссия по десоветизации не вернется к вопросу увековечения памяти Шкирпы

„Мы не вернемся. В протокол внесли, что мы ознакомились с письмами ЦИГРЖЛ и их мнением. Не будем организовывать новые обсуждения, потому что однажды мы высказали свое мнение, и оно осталось прежним“, – сказал агентству Elta В. Карчяускас.
„Возможно, нам следовало сказать, что мы не можем принять заключение, а рекомендации должны быть представлены в иной форме, возможны такие варианты. В другой раз рассмотрим“, — добавил он.
Комиссия по десоветизации, заседавшая еще в середине сентября после перерыва, призвала воздержаться от увековечения памяти неоднозначно оцениваемого полковника К. Шкирпы.
Однако А. Бубнис тогда повторил, что он как руководитель ЦИГРЖЛ не может принять соответствующих решений, поскольку заключение комиссии было незаконным. А. Бубнис подчеркнул, что комиссия должна принять окончательное решение относительно увековечения К. Шкирпы.
В свою очередь председатель комиссии по десоветизации В. Карчяускас заявил, что сомневается, решится ли комиссия вновь рассмотреть этот вопрос. По его словам, это невозможно из-за нехватки данных о К. Шкирпе.
Комиссия еще в начале августа собиралась рассмотреть вопрос об увековечении памяти К. Шкирпы, но из-за споров с ЦИГРЖЛ комиссия под руководством В. Карчяускаса остановила свою работу.
В конце июня, накануне дня Июньского восстания 1941 г., по инициативе Национального объединения на здании Апелляционного суда в Вильнюсе была установлена мемориальная доска, посвященная неоднозначно оцениваемому полковнику Казису Шкирпе.
Через несколько дней работники Grinda демонтировали доску, однако им потребовалась помощь полиции. Когда на защиту памяти генерала встали несколько десятков протестующих, полицейским пришлось силой оттаскивать их от мемориала. При демонтаже доски, некоторые из собравшихся возле здания суда не повиновались требованиям полиции, поэтому были задержаны.
Предлагают убрать мемориальный камень, посвященный К. Кубилинскасу
По мнению комиссии, мемориальный камень Костасу Кубилинскасу в селе Руда Вилкавишкского района должен быть демонтирован.
„Костас Кубилинскас – предатель, никаких памятных знаков быть не должно“, – заявил В. Карчяускас.
Комиссия по десоветизации также предлагает демонтировать памятник советскому солдату в Рудамине.
„Он однозначно должен быть демонтирован, поскольку это явное противоречие закону“, – подчеркнул председатель комиссии.
Призывает оставить мемориальную доску С. Нерис в Паневежисе
Несмотря на последовательную позицию Комиссии по десоветизации в вопросе увековечения памяти неоднозначно оцениваемой поэтессы Саломеи Нерис, тем не менее комиссия рекомендовала оставить мемориальную доску, посвященную С. Нерис, в Паневежисе.
„Во всех случаях мы по-прежнему заявляем, что памятные знаки Саломеи Нерис нарушают закон о десоветизации. Однако в Паневежисе она работала. Есть только два места, где она преподавала – Лаздияй и Паневежис“, – рассказал агентству Elta В. Карчяускас.
„Мы рекомендовали оставить эту мемориальную доску и установить пояснительную табличку“, – подчеркнул он.
Обелиск в Ширвинтос – не символ тоталитаризма
В ответ на просьбу представителя Партии свободы Томаса Витаутаса Раскявичюса оценить, не пропагандирует ли обелиск на Ширвинтском кладбище тоталитарные режимы, комиссия по десоветизации решила, что он не является символом тоталитаризма.
„Там остался только обелиск. Мы видим его без каких-либо надписей и знаков, что само по себе не является символом тоталитарного режима. Обелиск без каких-либо знаков не может нарушать закон“, – заявил В. Карчяускас.
Как сообщалось ранее, мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене назвала такую инициативу Т. В. Раскявичюса „охотой на ведьм“.