Комиссия по делам гражданства примет решение о лишении гражданства балерины Лиепы

В конце ноября министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой лишить И. Лиепу гражданства. Литовское гражданство в порядке исключения было предоставлено балерине 17 апреля 2000 года. Такое решение было принято потому, что солистка московского Большого театра более 10 лет танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.
Вопросы о гражданстве И. Лиепы возникли после появления интервью балерины, в котором она не скрывает своих симпатий к В. Путину, называет войну в Украине спецоперацией и открыто презирает западный мир и ценности.
Комиссия по делам гражданства представит свои рекомендации главе страны, который примет окончательное решение о лишении гражданства И. Лиепы.
Согласно Закону о гражданстве, литовское гражданство, предоставленное в порядке исключения, может быть отнято у лица не только в том случае, если оно своими действиями угрожает интересам национальной безопасности, но и в том случае, если оно публично выражает поддержку государству, которое представляет угрозу для Литвы и/или других государств-членов Европейского союза и (или) интересам безопасности их союзников.
На аналогичном основании в сентябре прошлого года было принято решение о лишении гражданства Литовской Республики, предоставленного в порядке исключения фигуристке Маргарите Дробязко.