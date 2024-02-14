Комиссия по делам гражданства примет решение о лишении гражданства балерины Лиепы

В конце ноября министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой лишить И. Лиепу гражданства. Литовское гражданство в порядке исключения было предоставлено балерине 17 апреля 2000 года. Такое решение было принято потому, что солистка московского Большого театра более 10 лет танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.

Вопросы о гражданстве И. Лиепы возникли после появления интервью балерины, в котором она не скрывает своих симпатий к В. Путину, называет войну в Украине спецоперацией и открыто презирает западный мир и ценности.

Комиссия по делам гражданства представит свои рекомендации главе страны, который примет окончательное решение о лишении гражданства И. Лиепы.