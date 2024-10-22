Комиссия по делам гражданства предложила предоставить литовское гражданство фигуристке Рид в порядке исключения

Как сообщалось ранее, в конце июня Комиссия по делам гражданства приступила к рассмотрению вопроса о предоставлении Э. Рид литовского гражданства в порядке исключения. Правда, тогда было решено отложить вопрос и собрать дополнительную информацию.

ELTA напоминает, что Э. Рид уже дважды обращалась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой о предоставлении ей литовское гражданство в порядке исключения. В прошлый раз отсутствие литовского паспорта помешало Э. Рид и ее партнеру Саулюсу Амбрулявичюсу принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022.