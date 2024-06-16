Командующий рассказал, что делалось для размещения немецкой бригады в Литве

„Мы так много сделали и вложили столько энергии (...), что если бы мы не проделали эту работу, то не было бы даже речи о том, что немцы вообще должны быть здесь“, - отметил он.

„Хороший старт был дан в самом начале каденции Жукаса, с развертыванием передовой группы батальона и принятием лидерства немцев. С тех пор мы проделывали черную, последовательную, ежедневную работу, чтобы у нас были здесь союзники, а конкретно – единицы немецкого Бундесвера“, - рассказал В. Рупшис в программе „Угол ELTA“.

По его словам, мощный импульс этому двустороннему партнерству дал бывший командующий армией Витаутас Йонас Жукас – именно под его командованием в страну была переброшена боевая группа батальона передовых сил НАТО.

Поэтому генерал отвергает циркулирующие в коридорах учреждений разговоры о том, что командование Литовской армии, по сути, сопротивлялось приходу немецкой бригады и активно препятствовало этому. Подобные слухи, по его словам, являются политиканством.

„Я могу публично сказать, что худшее – это когда кто-то пытается превратить командующего армией в политика и втянуть его в политические дискуссии“, - сказал В. Рупшис, отвечая на вопрос о прозвучавших в кулуарах разговорах.



„Говорить, обвинять в том, что мы (чего-то не сделали - ELTA), препятствовали – не только наивно, но и преступно. Могу сказать откровенно – лично для меня это просто большая глупость“, - подчеркнул он.