Командующий Литовской армией: в краткосрочной перспективе военной угрозы для Литвы нет

"По имеющимся данным, по всей информации, получаемой из открытых и закрытых разведывательных источников, мы ясно видим, что в ближайшем будущем, в краткосрочной перспективе, прямой военной угрозы для нашей страны действительно нет", – заявил В. Рупшис в среду в ходе дискуссии, организованной Социал-демократической партией Литвы.

"Война может произойти, и такая вероятность есть. Но в долгосрочной перспективе. (...) Но я уверен, что мы в силах эту угрозу снизить и сдержать", – подчеркнул командующий армией.