Командующий Литовской армией: нет оснований сомневаться в надежности НАТО

О необходимости Литве как можно скорее оценить свою концепцию безопасности рассказал министр иностранных дел Г. Ландсбергис.

"Многое зависит от того, чем закончится война в Украине . (...) К конфликту необходимо спокойно готовиться. Будет он или нет, во многом будет зависеть от нас. Если мы покажем свои мускулы как НАТО, как государство, а также как член НАТО, то факт в том, что мы способны сдерживать", - отметил он.

Командующий армией подчеркивает, что в настоящее время нет оснований беспокоиться о военном конфликте или вторжении в Литву. Однако, глядя в будущее, по его словам, Россия останется угрозой.

"Сейчас НАТО имеет более 40 тысяч военнослужащих высочайшего уровня готовности. Это много. С соответствующим вооружением, с готовностью, с боеприпасами и так далее", - заверил он.

"(Россия) сейчас не готова атаковать НАТО. Конечно, могут все, провернуть любую авантюру, Россия порой непредсказуема. Но даже непредсказуемая Россия, порой непредсказуемый Путин действительно знают, что НАТО – это ядерный союз", - сказал В. Рупшис в четверг.

По мнению политика, структура мира, построенная после Холодной войны, рушится на глазах, но в Литве пока избегают разговор о возникших экзистенциальных угрозах.

"Я не могу сказать, что мы сегодня начали дискуссию, которая отражала бы реальную геополитическую ситуацию за пределами Литвы. Несмотря на то, что мы поддерживаем Украину и это один из самых объединяющих страну вопросов, мы не решились в полной мере сказать, насколько напрямую это связано с нашей безопасностью", - заявил Г. Ландсбергис.

"Я думаю, что Литва должна активно задуматься об изменении концепции безопасности и пирамиды безопасности, которая была построена 30 лет назад", - подчеркнул министр.

Говоря о военных угрозах Литве и восточному флангу НАТО, политик отметил, что осталось только одно неизвестное – вопрос, когда это произойдет.