Командующий армией после объявления планов выхода из Оттавской конвенции: это поможет остановить врага

„Зачем нам нужна фортификация, зачем нам строить укрепления? Понятно, что если будет угроза, то противника в первую очередь нужно остановить. Лучшее средство для этого –меры контрмобильности, которые состоят из ряда других мер, начиная с барьеров, рвов и, конечно, минирования“, - заявил он во вторник.
Однако командующий армией не раскрывает, будут ли необходимые места заминированы после начала агрессии или это будет сделано заранее.
„Вы не будете знать всего, что мы сделаем“, - сказал Р. Вайкшнорас.
Командующий армией выразил надежду, что Литва сможет производить мины самостоятельно, не дожидаясь длинных цепочек поставок.
„Идут переговоры, ведутся обсуждения. (...) Я всегда поддерживаю идею о том, что наша национальная оборонная промышленность может производить продукцию здесь“, - сказал он.
Во вторник страны Балтии совместно с Польшей официально объявили о планируемом выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
„После интенсивных обсуждений единогласная рекомендация о выходе из Оттавской конвенции, согласованная министрами обороны стран Балтии и Польши, посылает стратегический сигнал о том, что будут использованы все возможности для укрепления сдерживания и эффективной защиты и использования свободы выбора военных действий“, - поясняется в заявлении.
Минобороны указывает, что окончательное решение о выходе Литвы из конвенции могут принять президент и Сейм.
В январе Министерство обороны предоставило военно-политические консультации по Оттавской конвенции и предложило инициировать процедуры вывода и консультации с союзниками – странами Балтийского моря.
Литва присоединилась к конвенции, направленной на ликвидацию противопехотных мин, в 2004 году. Договор обязывает не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать противопехотные мины.