2025.03.18 17:13

Командующий армией после объявления планов выхода из Оттавской конвенции: это поможет остановить врага

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Raimundas Vaikšnoras
Raimundas Vaikšnoras
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Литва планирует выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, реагируя на это, командующий армией Раймундас Вайкшнорас заявил, что они будут использоваться для эффективного сдерживания противника.

„Зачем нам нужна фортификация, зачем нам строить укрепления? Понятно, что если будет угроза, то противника в первую очередь нужно остановить. Лучшее средство для этого –меры контрмобильности, которые состоят из ряда других мер, начиная с барьеров, рвов и, конечно, минирования“, - заявил он во вторник.

Однако командующий армией не раскрывает, будут ли необходимые места заминированы после начала агрессии или это будет сделано заранее.

„Вы не будете знать всего, что мы сделаем“, - сказал Р. Вайкшнорас.

Командующий армией выразил надежду, что Литва сможет производить мины самостоятельно, не дожидаясь длинных цепочек поставок.

„Идут переговоры, ведутся обсуждения. (...) Я всегда поддерживаю идею о том, что наша национальная оборонная промышленность может производить продукцию здесь“, - сказал он.

Во вторник страны Балтии совместно с Польшей официально объявили о планируемом выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

„После интенсивных обсуждений единогласная рекомендация о выходе из Оттавской конвенции, согласованная министрами обороны стран Балтии и Польши, посылает стратегический сигнал о том, что будут использованы все возможности для укрепления сдерживания и эффективной защиты и использования свободы выбора военных действий“, - поясняется в заявлении.

Минобороны указывает, что окончательное решение о выходе Литвы из конвенции могут принять президент и Сейм.

В январе Министерство обороны предоставило военно-политические консультации по Оттавской конвенции и предложило инициировать процедуры вывода и консультации с союзниками – странами Балтийского моря.

Литва присоединилась к конвенции, направленной на ликвидацию противопехотных мин, в 2004 году. Договор обязывает не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать противопехотные мины.

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