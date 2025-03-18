Командующий армией после объявления планов выхода из Оттавской конвенции: это поможет остановить врага

„Зачем нам нужна фортификация, зачем нам строить укрепления? Понятно, что если будет угроза, то противника в первую очередь нужно остановить. Лучшее средство для этого –меры контрмобильности, которые состоят из ряда других мер, начиная с барьеров, рвов и, конечно, минирования“, - заявил он во вторник.

Однако командующий армией не раскрывает, будут ли необходимые места заминированы после начала агрессии или это будет сделано заранее.

„Вы не будете знать всего, что мы сделаем“, - сказал Р. Вайкшнорас.

Командующий армией выразил надежду, что Литва сможет производить мины самостоятельно, не дожидаясь длинных цепочек поставок.