Командир первого элемента немецкой бригады: оценим, как осуществляется план действий по приему военнослужащих

"Я уже знаком с регионом вокруг Руклы и знаю, что (инфраструктура) там очень старательно строится. О Руднинкай узнаю больше. В феврале 2023 г. я получил последнюю информацию о том, что там происходит — там тоже идет строительство. Мы посмотрим, что там происходит сейчас, и вместе с нашими партнерами в Литве оценим, действительно ли реализуются те основополагающие принципы, которые были определены нами в декабре прошлого года", – заявил журналистам в понедельник А. Хастенрат.
"Мы должны оценить текущую ситуацию и убедиться, что все идет по плану", – сказал он.
Полковник также уточнил, какие силы прибыли в Литву в понедельник.
"Наша группа состоит из 21 военнослужащего. Мы распределились по основным направлениям командования, мы специалисты в разных областях – это юристы, лоббист, есть люди, которые разбираются в вопросах инфраструктуры. Это функциональные области, в которых у нас накоплен опыт", – пояснил полковник.
Кроме того, подчеркнул он, прибыли трое госслужащих, которые будут заниматься социальными вопросами и тем самым стремиться помочь семьям солдат, которые собираются переехать в Литву.
"Мы хотим помочь семьям, которые переезжают в Литву, – найти агента по недвижимости, найти интернет-провайдеров, торговые центры и другие важные для семьи вещи – чтобы им было легче здесь обосноваться", – отметил командир первого элемента бригады, выразив надежду, что вклад этих служащих поможет привлечь в Литву больше солдат с семьями.
Командир первого элемента бригады также заверил, что ему и его семье не составило труда найти жилье в Литве.
"Я лично нашел квартиру, а 1 мая из Германии приедет моя жена. Нам было достаточно легко найти через интернет, мы связались с агентом по недвижимости в Литве и нашли дом", — рассказал А. Хастенрат.
"Для нас это не стало большим вызовом, мы не столкнулись с какими-либо проблемами", – добавил он.
В понедельник в Литву прибыл первый элемент немецкой бригады – более 20 солдат, которые будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. Как сообщает Министерство национальной обороны (Минобороны), первоначальный штабной элемент, который вырастет к концу года, поможет с переброской немецких солдат в страну.
Всего в Литву планируется перебросить около 5 тыс. солдат немецкой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.