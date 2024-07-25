Командарм Вайкшнорас о необходимости увеличения числа полигонов в стране: армия должна тренироваться

„У союзников (...), которые также являются и более сильными странами, есть более мощное оружие, которое гораздо новее, поэтому нам, маленькой Литовской армии, было бы очень полезно его сохранить. Чтобы сохранить, у нас должны быть тренировочные возможности, но давайте не забывать и нашу армию“, – сказал Вайкшнорас в передаче LRT „Тема дня“.
Несмотря на рассмотрение возможности создания полигонов вокруг Таураге и Шилале, по словам генерала, стоило бы подумать и о южной части Литвы. По его мнению, создание полигона в том регионе принесло бы двойную выгоду.
„Таким образом, можно было бы убить двух зайцев – у нас были бы силы ближе к границе, сократилось бы время реагирования на любые провокации, и, таким образом, мы бы отрабатывали и обеспечивали охрану и оборону стратегического Сувалкского коридора“, — заявил в эфире передачи новый командарм.
Однако, не все жители положительно относятся к рассмотрению вопроса о создании новых полигонов. Некоторые опасаются, что больше не смогут охотиться, другие – что это создаст угрозу безопасности населения. Существует также опасение, что чрезмерно расплодившиеся дикие животные будут уничтожать посевы.
Командующий армией отвечает, что деятельность таких полигонов регламентирована, а соотечественники должны понимать, что полигоны необходимы для обеспечения надлежащей боеготовности армии.
„Общество должно понять, что иногда ради безопасности необходимо понизить какие-то личные амбиции. Именно военная подготовка и поддержание боеготовности являются гарантом безопасности“, – подчеркнул Вайкшнорас.