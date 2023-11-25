Командарм о реформе призывной системы: она необходима

"Мы сейчас готовим столько, сколько можем подготовить и сколько нам нужно. Но если смотреть в перспективу, в расширение армии, учитывать наши потребности, то потребуется больше резерва. Поэтому новый проект необходим", – сказал Рупшис.
Он акцентирует, что дальнейшая судьба реформы призыва – в руках политиков.
"Сейчас все в руках у политиков, я не могу комментировать, на какой он стадии, надо спрашивать у правительства, у парламента", – заметил командарм.
"Мы, как военные, представляем рекомендацию, – сейчас политики решают, удовлетворять нашу рекомендацию или нет, или есть какой-то еще вариант. Все в руках у политиков", – заметил он.
Премьер-министр Ингрида Шимоните в четверг сказала, что реформу призыва правительство должно обсудить в начале декабря.
Напомним, что Минобороны в начале января представило поправки к системе призыва, предложив сократить срок службы с 9 месяцев до 6.
Также ждут перемены и студентов – они не смогут отложить службу в армии. У них будет выбор – приостановить обучение и служить в армии или служить в выходные дни и во время летних каникул.
Кроме того, студентам или окончившим вузы молодым людям предлагают установить срок службы от 160 до 200 дней, отслужить они смогут по частям в течение трех лет.