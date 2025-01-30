Командарм: на сегодняшний день у нас более половины запланированного потенциала дивизии

„Я бы сказал, что сегодня у нас более половины потенциала, потому что (дивизия Литовской армии создается – ELTA) на базе самой армии. (...) Теперь, к 2030 году, его необходимо заполнить в соответствии с планами“, - в четверг утром Žinių radijas сказал Р. Вайкшнорас.