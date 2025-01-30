Командарм: на сегодняшний день у нас более половины запланированного потенциала дивизии

„Я бы сказал, что сегодня у нас более половины потенциала, потому что (дивизия Литовской армии создается – ELTA) на базе самой армии. (...) Теперь, к 2030 году, его необходимо заполнить в соответствии с планами“, - в четверг утром Žinių radijas сказал Р. Вайкшнорас.
По словам генерала, большая часть необходимых ресурсов связана с „утяжелением“ этой дивизии. Поэтому, по его словам, Литва намерена закупить танки, гусеничные боевые машины пехоты и дополнительную артиллерию.
„Это утяжеление, профессиональная военная служба, и, конечно, новые подразделения – введение на вооружение танков, гусеничных БМП, дополнительных артиллерийских систем. Также инженерный полк. (...) Эти элементы переплетены в одну кучу“, - пояснил командующий армией.
Во вторник в Рукле была официально сформирована 1-я дивизия Литовской армии, которая, как ожидается, будет полностью сформирована к 2030 году.
В мае прошлого года Государственный совет обороны (ГСО) одобрил предложение Министерства обороны о формировании в Литве воинской части размером с дивизию. Дивизию, основу которой составят литовские бригады „Железный волк“, „Жемайтия“ и „Аукштайтия“, планируется сформировать к 2030 году.