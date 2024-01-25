Командарм Литвы: вероятность того, что в следующем году Россия начнет войну против НАТО, крайне низка

"После подведения итогов и оценки текущего положения возможностей России вероятность того, что война России с НАТО начнется в следующем году, очень низка, крайне низка. У них нет таких возможностей, чтобы начать войну с блоком НАТО, это невозможно", – заявил в четверг В. Рупшис в эфире Žinių radijas.

Однако командующий армией говорит, что в случае изменения соответствующих условий возможно и изменение ситуации с безопасностью. Поэтому В. Рупшис считает, что Литве в любом случае следует готовиться к возможному конфликту.

"Я не связываю эти условия с политической борьбой, выборами, тем, что делают политики, особенно те, которые работают в сфере иностранных дел. Однако меня больше беспокоят возможные конфликты не только в Европе, но и в других точках мира, которые могут привести к более масштабной войне", – заявил генерал.

На прошлой неделе издание Bild опубликовало выдержки из предположительно секретного документа, подготовленного министерством обороны Германии.