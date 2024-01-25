Командарм Литвы: вероятность того, что в следующем году Россия начнет войну против НАТО, крайне низка

 
ELTA
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Valdemaras Rupšys
Valdemaras Rupšys
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Командующий армией Вальдемарас Рупшис отрицает вероятность того, что Россия сможет начать войну против НАТО уже в следующем году. Однако, по его словам, ситуация с безопасностью зависит и от других конфликтов, происходящих в мире.

"После подведения итогов и оценки текущего положения возможностей России вероятность того, что война России с НАТО начнется в следующем году, очень низка, крайне низка. У них нет таких возможностей, чтобы начать войну с блоком НАТО, это невозможно", – заявил в четверг В. Рупшис в эфире Žinių radijas.

Однако командующий армией говорит, что в случае изменения соответствующих условий возможно и изменение ситуации с безопасностью. Поэтому В. Рупшис считает, что Литве в любом случае следует готовиться к возможному конфликту.

"Я не связываю эти условия с политической борьбой, выборами, тем, что делают политики, особенно те, которые работают в сфере иностранных дел. Однако меня больше беспокоят возможные конфликты не только в Европе, но и в других точках мира, которые могут привести к более масштабной войне", – заявил генерал.

На прошлой неделе издание Bild опубликовало выдержки из предположительно секретного документа, подготовленного министерством обороны Германии.

В нем предполагается, что эскалация между НАТО и Россией может произойти уже в феврале 2024 года.

Также, по данным Bild, в 2025 году блок может прийти к прямой конфронтации с российской армией, вероятно, вблизи стран Балтии.

Bild подчеркнул, что этот сценарий является частью легенды об учениях НАТО, которые пройдут в странах Балтии позднее в этом году.

Офис президента воздержался от комментариев по этому вопросу.

По его словам, заявления не подкреплены никакими документами, а оценка угрозы в регионе не изменилась.

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