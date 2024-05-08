Командарм Литвы удовлетворен результатами отработки комендантского часа

"Сейчас мы все фиксируем, идентифицируем извлеченные уроки, затем посмотрим, что следует доработать, что сделать лучше, а может быть вообще по-другому. Тот первый блин не был комом. Никаких серьезных недоразумений не было, общество восприняло это по-разному", – сообщил журналистам в среду В. Рупшис.

Однако, по словам командарма, в будущем следует лучше проинформировать общественность о задачах подобных учений.

"Один из извлеченных уроков заключается в том, что необходимо еще лучше информировать о том, что это всего лишь тренировка, а не реальный комендантский час", – сказал В. Рупшис.