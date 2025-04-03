2025.04.03 12:42

Командарм Литвы прощается с погибшими американскими солдатами: это закаляет нас для продолжения начатой ​​работы

 
Вилюс Наркунас
Elta
ru.DELFI.lt
Raimundas Vaikšnoras
Raimundas Vaikšnoras
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

В Вильнюсе в четверг, провожая в последний путь четырех солдат армии США, погибших в Пабраде, командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас говорит, что эта история заставляет нас работать еще усерднее и объединяться в неспокойные времена.

„Отдавая сегодня дань уважения, мы выражаем солидарность. Но думаю, что это только закалит нас для продолжения начатой ​​работы, потому что сейчас такая турбулентная геополитическая ситуация, что нам просто необходимо еще больше стараться, объединиться и, не обращая (внимания – ELTA) на все невзгоды, обеспечить безопасность нашей родины Литвы“, – сказал Р. Вайкшнорас.

„Совместные с ними учения, их интеграция с самого начала с нашими частями, в данном случае с бригадой „Жемайтия“, установили очень тесные и прочные связи. Поэтому потеря их солдат – это и наша потеря, их боль – это и наша боль“, – сказал командующий армией.

В четверг в Вильнюсе прошла церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими в Литве.

На столичной Кафедральной площади кортеж с телами погибших встречали архиепископ Вильнюса, митрополит Гинтарас Грушас, президент Гитанас Науседа, командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас, министр национальной обороны Довиле Шакалене и другие представители руководства государств, политики и военные.

Тела солдат в настоящее время направляются в аэропорт, откуда их перевезут в США.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии