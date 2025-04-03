Командарм Литвы прощается с погибшими американскими солдатами: это закаляет нас для продолжения начатой ​​работы

„Отдавая сегодня дань уважения, мы выражаем солидарность. Но думаю, что это только закалит нас для продолжения начатой работы, потому что сейчас такая турбулентная геополитическая ситуация, что нам просто необходимо еще больше стараться, объединиться и, не обращая (внимания – ELTA) на все невзгоды, обеспечить безопасность нашей родины Литвы“, – сказал Р. Вайкшнорас.
„Совместные с ними учения, их интеграция с самого начала с нашими частями, в данном случае с бригадой „Жемайтия“, установили очень тесные и прочные связи. Поэтому потеря их солдат – это и наша потеря, их боль – это и наша боль“, – сказал командующий армией.
В четверг в Вильнюсе прошла церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими в Литве.
На столичной Кафедральной площади кортеж с телами погибших встречали архиепископ Вильнюса, митрополит Гинтарас Грушас, президент Гитанас Науседа, командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас, министр национальной обороны Довиле Шакалене и другие представители руководства государств, политики и военные.
Тела солдат в настоящее время направляются в аэропорт, откуда их перевезут в США.