Командарм Литвы прощается с погибшими американскими солдатами: это закаляет нас для продолжения начатой ​​работы

„Отдавая сегодня дань уважения, мы выражаем солидарность. Но думаю, что это только закалит нас для продолжения начатой ​​работы, потому что сейчас такая турбулентная геополитическая ситуация, что нам просто необходимо еще больше стараться, объединиться и, не обращая (внимания – ELTA) на все невзгоды, обеспечить безопасность нашей родины Литвы“, – сказал Р. Вайкшнорас.

„Совместные с ними учения, их интеграция с самого начала с нашими частями, в данном случае с бригадой „Жемайтия“, установили очень тесные и прочные связи. Поэтому потеря их солдат – это и наша потеря, их боль – это и наша боль“, – сказал командующий армией.