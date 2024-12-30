Командарм Латвии: тотальное нападение России на страны Балтии сейчас полностью исключено

Калниньш отметил, что Россия вовлечена в конфликт и терпит „довольно большие“ потери в Украине, однако у РФ все еще есть возможности для проведения диверсий или очень локальных малых операций.



„Если рассматривать гораздо более масштабно, например, тотальное нападение на всю страну, Латвию, страны Балтии то, конечно, это полностью исключено“, — считает Калниньш.

Командующий НВС Латвии напомнил, что даже при небольшой локальной агрессии против какого-либо населенного пункта в Балтии немедленно последует реакция со стороны союзников по НАТО в соответствии с 5-й статьей НАТО.



„С полной уверенностью могу сказать, что 5-я статья работает, и никто ее не отменял“, — добавил Калниньш.