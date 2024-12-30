2024.12.30 13:23

Командарм Латвии: тотальное нападение России на страны Балтии сейчас полностью исключено

 
Elta
Rusijos kariai Raudonojoje aikštėje
Rusijos kariai Raudonojoje aikštėje
ФОТО: ALEXANDER NEMENOV | AFP / Scanpix

Тотальное нападение России на страны Балтии в настоящее время полностью исключено, заявил в интервью порталу Министерства обороны командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС) Леонид Калниньш, который оставит этот пост в январе.

Калниньш отметил, что Россия вовлечена в конфликт и терпит „довольно большие“ потери в Украине, однако у РФ все еще есть возможности для проведения диверсий или очень локальных малых операций.

„Если рассматривать гораздо более масштабно, например, тотальное нападение на всю страну, Латвию, страны Балтии то, конечно, это полностью исключено“, — считает Калниньш.

Командующий НВС Латвии напомнил, что даже при небольшой локальной агрессии против какого-либо населенного пункта в Балтии немедленно последует реакция со стороны союзников по НАТО в соответствии с 5-й статьей НАТО.

„С полной уверенностью могу сказать, что 5-я статья работает, и никто ее не отменял“, — добавил Калниньш.

Продолжая говорить о возможных действиях России, Калниньш отметил, что российская политика ориентирована на комплексный подход в гибридных атаках, что означает диверсии как в физическом смысле, так и в киберпространстве, а также попытки повлиять на наше общество, вызывая недовольство, например, по поводу экономической ситуации.

В этом отношении Россия очень изобретательна в плане влияния на общественное мнение, и об этом свидетельствует то, что происходит на Западе, добавил офицер.

В январе заканчивается срок полномочий Калниньша, и его сменит нынешний командир Земессардзе Каспарс Пуданс, который приступит к своим новым обязанностям 27 января.

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