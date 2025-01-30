2025.01.30 10:36

Командарм: если Россия вернет войска в Западный военный округ, мы автоматически окажемся под угрозой

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Raimundas Vaikšnoras
Raimundas Vaikšnoras
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Командующий армией генерал Раймундас Вайкшнорас утверждает, что после того, как война России в Украине завершится мирными переговорами, Москва, скорее всего, перебросит свои войска в Западный военный округ. Он подчеркнул, что это автоматически создаст угрозу для Литвы, поскольку Владимир Путин может решить проверить альянс НАТО.

„В начале войны в 2022 году Россия напала на Украину со 145-тысячной армией, думая, что за три дня возьмет Киев и, как они говорили, свергнут режим и захватят власть. Сегодня у них около 600 тыс. (солдат – ELTA) – в три раза больше. Когда война прекратится (…) и мы дадим России возможность выдохнуть – что произойдет, куда пойдут эти солдаты? Они все возвращаются в Калининград, в Западный военный округ, где сейчас, например, в Калининграде, находится всего несколько тысяч человек, и в основном это призывники. Они будут пополнять дивизии, бригады, корпуса здесь, на месте. Это автоматически является для нас угрозой“, - в четверг Žinių radijas сказал Р. Вайкшнорас.

„Зная, что Путин – оппортунист, если мы не может договориться, особенно в Европе и НАТО, или появляется кто-то сомневающийся в единстве, это будет хорошей возможностью для него протестировать. Конечно, никто не говорит, что это произойдет, но такая возможность всегда сохраняется. Если мы проявим слабость, он может этим воспользоваться“, - сказал командующий армией.

Он также отметил, что даже в ходе масштабного вторжения на Украину России удалось перевести промышленность страны на военный режим.

„И сейчас они производят вдвое больше боеприпасов и ракет, чем до войны“, - пояснил Р. Вайкшнорас.

О том, что окончание войны России в Украине кардинально изменит ситуацию с безопасностью Литвы, в среду радио LRT сказал и директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис. По его словам, вполне реально, что Россия перебросит свои войска к границе с Литвой.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус, посетивший Литву на прошлой неделе, заявил, что, наблюдая за ростом вооруженных сил России, сохраняется теоретическая вероятность того, что Кремль может попытаться атаковать страны НАТО в 2029-2030 годах.

В опубликованном в марте прошлого года ежегодном докладе об угрозах национальной безопасности говорилось, что Россия готовится к длительной конфронтации с НАТО. В документе говорилось, что „в ближайшем будущем у России в ближайшей перспективе будут ресурсы как для продолжения войны в Украине, так и для постепенного наращивания своих военных возможностей на западном стратегическом направлении“.

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