Командарм: если Россия вернет войска в Западный военный округ, мы автоматически окажемся под угрозой

„В начале войны в 2022 году Россия напала на Украину со 145-тысячной армией, думая, что за три дня возьмет Киев и, как они говорили, свергнут режим и захватят власть. Сегодня у них около 600 тыс. (солдат – ELTA) – в три раза больше. Когда война прекратится (…) и мы дадим России возможность выдохнуть – что произойдет, куда пойдут эти солдаты? Они все возвращаются в Калининград, в Западный военный округ, где сейчас, например, в Калининграде, находится всего несколько тысяч человек, и в основном это призывники. Они будут пополнять дивизии, бригады, корпуса здесь, на месте. Это автоматически является для нас угрозой“, - в четверг Žinių radijas сказал Р. Вайкшнорас.