Команда еще одного кандидата в президенты доставила подписи в ГИК

По данным ГИК, представители избирательного штаба А. Мазурониса представили комиссии в общей сложности 10 дел с листами для сбора подписей, в которых указано, что ими собрано 22 842 подписи граждан Литовской Республики, имеющих право голоса.

После завершения процедуры приема подписей на бумажных листах в среду было установлено, что по состоянию на 13 часов электронную подпись за А. Мазурониса на портале электронных услуг, администрируемом ГИК, поставили 3 085 избирателей.

Отмечается, что ГИК в течение 10 дней со дня поступления проверит подписные листы и определит окончательное количество собранных подписей.