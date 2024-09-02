2024.09.02 15:50

Количество граждан Литвы, отправляющихся в Беларусь, сократилось в 5 раз за два года

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Baltarusija
Baltarusija
ФОТО: ALEXANDER NEMENOV | AFP / Scanpix

По данным Службы охраны государственной границы (СОГГ), в августе этого года граждане Литвы отправлялись в Беларусь 10 тыс. раз, что в 5 раз меньше, чем в 2022 году.

Сообщается, что в августе прошлого года таких поездок было 33,2 тыс.

В апреле 2022 года Беларусь в пропагандистских целях ввела так называемый безвизовый режим для граждан Литвы. Некоторые из них, особенно из приграничных с Беларусью районов, стали чаще ездить в соседнюю страну. Наибольшее количество поездок за весь период с апреля 2022 года СОГГ зафиксировала в июле того же года. За этот месяц граждане Литвы пересекали границу с Беларусью 56 048 раз. Позже это число стало уменьшаться, говорится в сообщении.

В службе отмечают, что принципиальный перелом произошел в марте этого года, когда Литва закрыла на границе с Беларусью еще два международных пункта пропуска: Райгардас и Лаворишкес.

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