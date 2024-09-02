Количество граждан Литвы, отправляющихся в Беларусь, сократилось в 5 раз за два года

В апреле 2022 года Беларусь в пропагандистских целях ввела так называемый безвизовый режим для граждан Литвы. Некоторые из них, особенно из приграничных с Беларусью районов, стали чаще ездить в соседнюю страну. Наибольшее количество поездок за весь период с апреля 2022 года СОГГ зафиксировала в июле того же года. За этот месяц граждане Литвы пересекали границу с Беларусью 56 048 раз. Позже это число стало уменьшаться, говорится в сообщении.