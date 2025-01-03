Когда Литва, Латвия и Эстония могут построять АЭС - неясно

„В принципе, мы обсуждали с латвийскими и эстонскими коллегами необходимость иметь достаточные резервы. Такие дополнительные мощности могли бы стать одним из решений. Какая будет технология, какие сроки, пока рано говорить, но речь идет о том, что такие резервы нам не помешают“, - сказал министр телевидению LRT.

По словам Ж. Вайчюнаса, это, скорее всего, не будет АЭС малой мощности, поскольку реализация такого проекта может занять почти десятилетие.

„Атомная электростанция малой мощности, вероятно, появилась бы не раньше 2032 или 2033 года. Другими словами, нам нужны другие технологии“, - сказал Ж. Вайчюнас.