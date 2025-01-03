Когда Литва, Латвия и Эстония могут построять АЭС - неясно

„В принципе, мы обсуждали с латвийскими и эстонскими коллегами необходимость иметь достаточные резервы. Такие дополнительные мощности могли бы стать одним из решений. Какая будет технология, какие сроки, пока рано говорить, но речь идет о том, что такие резервы нам не помешают“, - сказал министр телевидению LRT.
По словам Ж. Вайчюнаса, это, скорее всего, не будет АЭС малой мощности, поскольку реализация такого проекта может занять почти десятилетие.
„Атомная электростанция малой мощности, вероятно, появилась бы не раньше 2032 или 2033 года. Другими словами, нам нужны другие технологии“, - сказал Ж. Вайчюнас.
„Речь идет об электростанции, которую можно было бы реализовать как можно раньше, чтобы иметь дополнительные резервы. Как я уже говорил, пока это только первоначальные обсуждения, мы еще не находимся на стадии принятия решения по конкретной технологии, но это определенно не малые ядерные реакторы“, - добавил он.
Однако министр не скрывал, что, с его точки зрения, возобновляемые источники энергии более приемлемы, чем атомные. По словам главы ведомства, это продолжит оставаться приоритетом страны.
„Чувства неоднозначные, я бы сказал, что когда мы увидим первые проекты, которые реализуются на рынке, работают коммерчески, тогда мы сможем говорить более серьезно. Мы пока находимся на таком этапе, скажем так, оценки, анализа, и о конкретных проектах не может быть и речи“, - сказал Ж. Вайчюнас о возможности строительства ядерного реактора в Литве.
„Именно возобновляемая энергетика остается приоритетом. Основной упор делается на это направление и, конечно, на то, чтобы ускорить, а не замедлить реализацию этих проектов, потому что рынок также сталкивается с определенными вызовами“, - добавил он.
Политические лидеры Литвы, Латвии и Эстонии, а также операторы систем передачи электроэнергии стран договорились, что в феврале 2025 года отключатся от российской системы ОЭС/ЕЭС – так называемого кольца БРЭЛЛ.