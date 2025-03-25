Коалиция обсудила налоговую реформу: выясняется, чего ждать владельцам недвижимости и работникам

Недвижимость стоимостью до 200 000 евро будет облагаться налогом в 0,1%. Об этом Delfi сказала представитель соцдемов Раса Будбергите.
По сведениям Delfi, недвижимость стоимостью от 200 000 до 400 000 евро будет облагаться налогом в 0,2%, а от 400 000 до 600 000 евро – 0,5%. Недвижимость стоимостью до 800 000 евро - 1%, а больше 800 000 - 2%. Если недвижимость основная, где живет семья, то налогом будет облагаться 50% ее стоимости.
„Если мы ничего не будем делать, то налог на недвижимость вырастет очень сильно, поэтому планируемые поправки необязательно увеличат налог, который уже сейчас платят люди, напротив, налог будет равномерно распределен между всеми. О подробностях мы узнаем в ближайшее время, в ближайшие две недели“, – сказал премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.
Правда, он сказал, что конкретные тарифы комментировать не будет.
„Предлагается 50% льгота на первое жилье, а также за то жилье, которое сдают другому человеку, если тот декларировал в нем место жительства“, – сказал глава правительства.
По словам премьера, половина собранных средств может идти муниципалитетам, а другая часть – на оборону.
Палуцкас сказал, что коалиционный совет поддерживает и появление промежуточного тарифа подоходного налога. Если будут воплощены перемены, то тарифы ПН будут следующими: есть доходы до 36 средних зарплат – 20%, от 36 до 60 – 25%, а более 60 – 32%.
Ранее говорили о дополнительном 8% тарифе для тех, кто получает самые большие доходы, однако премьер сказал, что сейчас об этом не говорят.
По словам Палуцкаса, коалиция договорилась о повышении налога на прибыль на 1%. Однако параллельно обсудили инвестиционные льготы, которые компенсируют потери бизнеса.
Предполагается, что эти налоговые изменения принесут в бюджет дополнительные 500 млн. евро.
После заседания лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что равновесие есть, дискуссии проходят, удается найти решения.
„Да, есть дискуссии <...> о налоге на недвижимость“, – отметил он.
„Думаю, окончательное решение будет в течение двух недель“, – прибавил политик.
По его словам, они поднимают вопрос минимальной стоимости имущества, при которой не надо платить налог на недвижимость.
„Если налог будет 20 евро, то его невыгодно взимать, администрирование, контроль будут стоить дороже <...>. Если, скажем, имущество стоит 50 000 евро – 0,1%, то есть это 50 евро в год. Если жилье основное, то плата взимается от 50% стоимости. Значит, 25 евро. Вопрос в том, эффективно ли взимать 25 евро или нет. Вот в чем вопрос“, – сказал Жемайтайтис.
Староста демократического союза „Во имя Литвы“ Линас Кукурайтис сказал, что пока не пришли к соглашению по вопросу обложения налогом страховых полисов.
„Это пока серая зона. Мы считаем, что обязательные страховки – гражданской ответственности водителей и страховка жилья при покупке его в ипотеку – не должны сильно подорожать. Сейчас подсчеты ведет Минфин“, – заметил он.
Что касается общей картины, то он сказал, что его фракции важно, чтобы оценили бремя всех планируемых налогов на самых уязвимых жителей и средний класс. Пока, по его словам, Минфин такую оценку не представил.
„Когда увидим, как налог на недвижимость, льготы НДС, коррекция налогов на страховку скажется на жителях разных групп, тогда и будем принимать решение. Нам кажется, что и нижний порог мог бы быть повыше. Но надо оценить все вместе“, – сказал Кукурайтис.
Сейчас все необходимое подготовит Минфин, позже представят социальным партнерам и обсудят в парламенте.