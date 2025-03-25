Коалиция обсудила налоговую реформу: выясняется, чего ждать владельцам недвижимости и работникам

„Если мы ничего не будем делать, то налог на недвижимость вырастет очень сильно, поэтому планируемые поправки необязательно увеличат налог, который уже сейчас платят люди, напротив, налог будет равномерно распределен между всеми. О подробностях мы узнаем в ближайшее время, в ближайшие две недели“, – сказал премьер-министр Гинтаутас Палуцкас .

По сведениям Delfi, недвижимость стоимостью от 200 000 до 400 000 евро будет облагаться налогом в 0,2%, а от 400 000 до 600 000 евро – 0,5%. Недвижимость стоимостью до 800 000 евро - 1%, а больше 800 000 - 2%. Если недвижимость основная, где живет семья, то налогом будет облагаться 50% ее стоимости.

Недвижимость стоимостью до 200 000 евро будет облагаться налогом в 0,1%. Об этом Delfi сказала представитель соцдемов Раса Будбергите .

Ранее говорили о дополнительном 8% тарифе для тех, кто получает самые большие доходы, однако премьер сказал, что сейчас об этом не говорят.

Палуцкас сказал, что коалиционный совет поддерживает и появление промежуточного тарифа подоходного налога. Если будут воплощены перемены, то тарифы ПН будут следующими: есть доходы до 36 средних зарплат – 20%, от 36 до 60 – 25%, а более 60 – 32%.

По словам премьера, половина собранных средств может идти муниципалитетам, а другая часть – на оборону.

„Предлагается 50% льгота на первое жилье, а также за то жилье, которое сдают другому человеку, если тот декларировал в нем место жительства“, – сказал глава правительства.

Правда, он сказал, что конкретные тарифы комментировать не будет.

По словам Палуцкаса, коалиция договорилась о повышении налога на прибыль на 1%. Однако параллельно обсудили инвестиционные льготы, которые компенсируют потери бизнеса.

Предполагается, что эти налоговые изменения принесут в бюджет дополнительные 500 млн. евро.

После заседания лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что равновесие есть, дискуссии проходят, удается найти решения.

„Да, есть дискуссии <...> о налоге на недвижимость“, – отметил он.

„Думаю, окончательное решение будет в течение двух недель“, – прибавил политик.

По его словам, они поднимают вопрос минимальной стоимости имущества, при которой не надо платить налог на недвижимость.