2024.11.05 15:37

Коалиционные переговоры продолжаются: Союз демократов уточняет свои условия

 
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA
Linas Kukuraitis, Tomas Tomilinas, Saulius Skvernelis, Lukas Savickas
Linas Kukuraitis, Tomas Tomilinas, Saulius Skvernelis, Lukas Savickas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Как сообщил председатель Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис, он высказал социал-демократам свои предпочтения относительно потенциальных партнеров по коалиции. По его словам, будущие коллеги по правящему большинству услышали их ожидания.

„Мы рады, что наши партнеры услышали наши преференции относительно возможных партнеров по коалиции. Мы сегодня огласили это очень четко“, – заявил С. Сквернялис журналистам в Сейме во вторник после встречи с социал-демократами.

„Предварительно шел разговор о возможных позициях в правительстве и Сейме. Однако до тех пор, пока не будет ясности, сколько и какие политические партии составят коалицию, более подробных комментариев по кадровым позициям нет и быть не может“, – добавил он.

Заседавшее на прошлой неделе правление Союза демократов „Во имя Литвы“ приняло решение продолжить переговоры с социал-демократами о формировании будущего правящего большинства. Партия также выставила соответствующие условия относительно потенциальных партнеров по коалиции, которым, по словам председателя С. Сквернялиса, Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) не соответствует.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии