Коалиционные переговоры продолжаются: Союз демократов уточняет свои условия

„Мы рады, что наши партнеры услышали наши преференции относительно возможных партнеров по коалиции. Мы сегодня огласили это очень четко“, – заявил С. Сквернялис журналистам в Сейме во вторник после встречи с социал-демократами.
„Предварительно шел разговор о возможных позициях в правительстве и Сейме. Однако до тех пор, пока не будет ясности, сколько и какие политические партии составят коалицию, более подробных комментариев по кадровым позициям нет и быть не может“, – добавил он.
Заседавшее на прошлой неделе правление Союза демократов „Во имя Литвы“ приняло решение продолжить переговоры с социал-демократами о формировании будущего правящего большинства. Партия также выставила соответствующие условия относительно потенциальных партнеров по коалиции, которым, по словам председателя С. Сквернялиса, Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) не соответствует.