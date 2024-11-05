Коалиционные переговоры продолжаются: Союз демократов уточняет свои условия

„Мы рады, что наши партнеры услышали наши преференции относительно возможных партнеров по коалиции. Мы сегодня огласили это очень четко“, – заявил С. Сквернялис журналистам в Сейме во вторник после встречи с социал-демократами.

„Предварительно шел разговор о возможных позициях в правительстве и Сейме. Однако до тех пор, пока не будет ясности, сколько и какие политические партии составят коалицию, более подробных комментариев по кадровым позициям нет и быть не может“, – добавил он.