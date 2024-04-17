КНБО одобрил предложение по ограничению поездок россиян и беларусов на родину

"Разрешение на временное проживание в Литовской Республике, выданное гражданам Российской Федерации или Республики Беларусь, аннулируется в случае, если будет установлено, что они за последние три календарных месяца выезжали в Российскую Федерацию или Республику Беларусь чаще одного раза, и тем самым представляют угрозу безопасности Литвы", – представил компромиссное предложение в ходе заседания составитель заключения член КНБО Йонас Ярутис.
Составитель заключений комитета Арвидас Анушаускас также заявил о своей поддержке данного компромиссного варианта. Однако, по его словам, это предложение не решит проблем, возникающих из-за граждан третьих стран, прибывающих в Литву через Россию.
"Я думаю, что действительно нужно очень внимательно посмотреть на сложившуюся ситуацию, этот компромиссный вариант хорош. Я понимаю, что этого недостаточно, когда речь идет о гражданах третьих стран, которые прибывают через Россию (...) и это надо урегулировать, потому что поток большой, чрезмерный и создает дополнительные риски", – подчеркнул он.
Между тем, комитет не поддержал инициативу консерватора Аудронюса Ажубалиса. Политик предложил лишать граждан России и Беларуси вида на жительство в Литве в том случае, если они посещают свою родину чаще одного раза в квартал за последние 12 месяцев.