"Клянусь быть верным": новое правительство Литвы принесло присягу

„Клянусь быть верным Литовской Республике, клянусь уважать и соблюдать ее Конституцию и законы, защищать ее территориальную целостность. Клянусь всеми силами укреплять независимость Литвы, честно служить Родине, демократии и благополучию литовского народа. Да поможет мне Бог“, – произнес премьер-министр Г. Палуцкас во время присяги.
После присяги новый Кабинет министров получил свои полномочия. В то же время правительство во главе с Ингридой Шимоните завершило работу.
В четверг Сейм одобрил программу правительства социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса.
Программу правительства поддержали 85 депутатов Сейма, 14 проголосовали против, 28 воздержались.
В программе правительства – более 780 пунктов и обязательств
Неделю назад, представляя парламентариям масштабный документ, в котором более 780 пунктов, Г. Палуцкас заверил, что это – „программа большого государства“.
Правительство Г. Палуцкаса планирует повысить прогрессивность подоходного налога с населения, обязуется ежегодно увеличивать размер необлагаемого налогом дохода и максимально приближать его к минимальной месячной заработной плате. Правящие также планируют отменить автоматическое включение в пенсионное накопление второй ступени.
Правительство обещает стимулировать рождаемость, увеличить финансовую поддержку семей, ввести бесплатное школьное питание для учащихся младших классов, расширить региональную жилищную программу для молодых семей.
С учетом продолжающегося российского военного вторжения в Украину и в целях обеспечения надежной подготовки к обороне государства, Правительство обещает обеспечить устойчивое финансирование национальной обороны, составляющее не менее 3,5 проц. ВВП.
В формировании правительства во главе с Г. Палуцкасом принимали участие Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), партия „Заря Немана „ и союз демократов „Во имя Литвы“.