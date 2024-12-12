"Клянусь быть верным": новое правительство Литвы принесло присягу

„Клянусь быть верным Литовской Республике, клянусь уважать и соблюдать ее Конституцию и законы, защищать ее территориальную целостность. Клянусь всеми силами укреплять независимость Литвы, честно служить Родине, демократии и благополучию литовского народа. Да поможет мне Бог“, – произнес премьер-министр Г. Палуцкас во время присяги.