2025.03.07 09:21

Китай по-прежнему заинтересован в научных достижениях Литвы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Christian Ohde / AlamyChristian Ohde / Alamy Stock Photo | Vida Press

Несмотря на ухудшение двусторонних отношений, Китай по-прежнему заинтересован в научных достижениях Литвы, особенно в таких областях, как лазеры, полупроводники и биотехнологии, говорится в последнем докладе „Угрозы национальной безопасности“.

„Китайские ученые больше всего заинтересованы в проведении исследований с литовскими учеными в области естественных и технических наук, физики, астрономии, химии, экологии и материаловедения. Исследования в этих областях соответствуют приоритетам, закрепленным в стратегических документах Китая“, — говорится в „Оценке угроз национальной безопасности“, подготовленной Департаментом государственной безопасности (ДГБ) и Вторым департаментом оперативных служб (ВДОС).

„Весьма вероятно, что университеты, связанные с оборонной промышленностью Китая, будут стремиться к расширению научного сотрудничества с Литвой, подписанию меморандумов о сотрудничестве, организации совместных исследований, созданию лабораторий, проведению стажировок ученых или программ обмена“, – указывает литовская разведка.

По ее словам, китайские ученые и студенты, работающие или проходящие стажировку за рубежом, по закону обязаны сотрудничать с китайскими спецслужбами.

„Нельзя исключать, что и представители литовских научных учреждений, участвуя в стажировках в Китае, становятся мишенью для китайских разведслужб“, – такое предупреждение содержится в последнем анализе.

По данным ДГБ и ВДОС, с целью ускорения экономического развития и модернизации вооруженных сил Пекин использует такие научные учреждения для технологического шпионажа.

„Китайский режим стремится обеспечить доступ к западным технологиям и знаниям, необходимым для их разработки, поскольку это способствует повышению конкурентоспособности китайской экономики и ускорению военной модернизацию страны“, – пояснили в литовской разведке.

„Информация о разработанных на Западе технологиях собирается китайским режимом не только посредством шпионажа, но и законными способами. Пекин финансирует совместные с зарубежными учеными научные исследования, создает совместные исследовательские лаборатории с зарубежными университетами, реализует программы по привлечению талантов в Китай, создает совместные предприятия“, – говорится в документе.

Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Второй департамент оперативных служб (ВДОС) обнародовали уже десятый доклад об оценке угроз национальной безопасности.

Как и каждый год, в этом документе представлен обзор событий, процессов и тенденций, которые оказывают наибольшее влияние на ситуацию с национальной безопасностью Литвы. С учетом долгосрочных тенденций, влияющих на национальную безопасность, в докладе представлены оценки наиболее важных угроз и факторов риска, которые могут возникнуть для безопасности Литвы в ближайшем будущем.

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