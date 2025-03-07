Китай по-прежнему заинтересован в научных достижениях Литвы

„Информация о разработанных на Западе технологиях собирается китайским режимом не только посредством шпионажа, но и законными способами. Пекин финансирует совместные с зарубежными учеными научные исследования, создает совместные исследовательские лаборатории с зарубежными университетами, реализует программы по привлечению талантов в Китай, создает совместные предприятия“, – говорится в документе.

Как и каждый год, в этом документе представлен обзор событий, процессов и тенденций, которые оказывают наибольшее влияние на ситуацию с национальной безопасностью Литвы. С учетом долгосрочных тенденций, влияющих на национальную безопасность, в докладе представлены оценки наиболее важных угроз и факторов риска, которые могут возникнуть для безопасности Литвы в ближайшем будущем.