Китай надеется на восстановление отношений с Литвой: двери для диалога всегда открыты

„Несмотря на существующие разногласия по некоторым вопросам, конфронтация и изоляция приведут только к большему недопониманию и неверным решениям. Мы не теряем доверия в отношениях между Китаем и Литвой и искренне надеемся на их возвращение в обычное русло“, – заявила Ф. Мей в пресс-релизе.
„Двери для диалога всегда открыты, и Китай готов укреплять общение и обмен с Литвой на основе уважения и общего подхода, а также искать пути выхода из сложившейся ситуации с соблюдением при этом принципа „одного Китая“. Верю, что это общее стремление народов обеих стран, которое соответствует основополагающим и долгосрочным интересам Литвы. Согласно литовской поговорке, после дождя снова светит солнце“, – добавила она.
Такая позиция была озвучена в ответ на намерение Европейской комиссии (ЕК) принять решение по вопросу продолжения дела об экономическом принуждении Литвы во Всемирной торговой организации (ВТО). Пекин ввел экономические ограничения к Литве еще в 2021 году после того, как в Вильнюсе открылось тайваньское представительство.
Дискуссии об отношениях между Литвой и Китаем продолжаются уже на протяжении четырех лет. После успеха социал-демократов на осенних выборах в Сейм, глава нынешнего правительства Гинтаутас Палуцкас намекнул на возможность улучшения двусторонних контактов с Пекином и возвращения посла Литвы в Китай. Правда, вскоре позиция премьера смягчилась. В программе правительства также нет упоминаний об улучшении отношений. Напротив, документ определяет Китай как серьезный вызов для внешней политики и политики безопасности Литвы.
ВТО приостановило дело против Китая было в январе 2024 года после поступления запроса от ЕС.
Как указали в ВТО, в случае приостановления рассмотрения дела более чем на 12 месяцев, оно прекращается, поэтому Литва о дальнейшей судьбе дела должна узнать уже в январе этого года.