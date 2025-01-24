Китай надеется на восстановление отношений с Литвой: двери для диалога всегда открыты

Такая позиция была озвучена в ответ на намерение Европейской комиссии (ЕК) принять решение по вопросу продолжения дела об экономическом принуждении Литвы во Всемирной торговой организации (ВТО). Пекин ввел экономические ограничения к Литве еще в 2021 году после того, как в Вильнюсе открылось тайваньское представительство.

Дискуссии об отношениях между Литвой и Китаем продолжаются уже на протяжении четырех лет. После успеха социал-демократов на осенних выборах в Сейм, глава нынешнего правительства Гинтаутас Палуцкас намекнул на возможность улучшения двусторонних контактов с Пекином и возвращения посла Литвы в Китай. Правда, вскоре позиция премьера смягчилась. В программе правительства также нет упоминаний об улучшении отношений. Напротив, документ определяет Китай как серьезный вызов для внешней политики и политики безопасности Литвы.