"Категорически опровергаю": премьер ответила на слова прокурора о возможных контактах подозреваемого в шпионаже

„Не могу сказать, что никогда не была на каком-нибудь крупном мероприятии в одном помещении с этим человеком. Этого действительно не могу сказать, потому что вполне возможно, что мы действительно находились в одной помещении во время какого-нибудь партийного съезда. Но то, что я никогда не была представлена этому человеку и он мне никогда не был представлен, и тем более у нас не было никаких возможностей и обстоятельств обсуждать какие-либо актуальные для Литвы вопросы в течение этого срока, пока я работала в правительстве… То это могу заявить совершенно свободно. Поэтому прокурору не следует использовать такое как „кто бы мог опровергнуть“, потому что опровергнуть действительно легко, и я это категорически опровергаю“, – заявила И. Шимоните в интервью для Elta, вероятно, имея в виду прокурора Артураса Урбялиса, который в понедельник рассказал о расследовании.
„Должна сказать, что такое высказывание меня очень неприятно удивило, потому что если бы такие подозрения действительно были, то мне кажется, что этих высокопоставленных лиц следовало бы допросить, и они бы подтвердили или опровергли эти подозрения. Теперь же такая инсинуация, будто рядовой член шяуляйского отделения может оказывать какое-то большое влияние на людей, которые принимают решения“, – заявила она.
Как сообщалось в понедельник, главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры А. Урбялис заявил, что не исключено, что подозреваемый в шпионаже мог иметь доступ к руководству СО-ХДЛ и членам правительства.
„Думаю, речь идет о периоде, когда партия была одним из лидеров коалиции, то есть была правящей. Понятно, что он мог иметь доступ ко всем руководителям партии и государственным чиновникам, задействованным в деятельности партии, – не исключена вероятность, что и к министрам, и к премьер-министрам“, – сказал прокурор.
Парировала советнику президента: чего только не сделаешь, чтобы не ехать на уборку картофеля
За несколько часов до заявления прокурора о завершении предварительного расследования дела о шпионаже против Литвы консерваторы заявили, что обратятся в Конституционный Суд (КТ) по поводу утверждения неполного состава правительства. Старший советник президента Ирена Сегаловичене связала такой шаг фракции СО-ХДЛ с делом о шпионаже – по ее словам, таким образом консерваторы пытаются отвлечь внимание от скандалов, возникших вокруг партии.
И. Шимоните отвергает подобные инсинуации и отмечает, что консерваторы начали подготовку обращения в Конституционный Суд еще на прошлой неделе.
„Чего только не сделаешь и не придумаешь, чтобы не ехать на уборку картофеля. Здесь как бы из той же серии“, – отреагировала консерватор на заявления И. Сегаловичене.
„То, что мы будем обращаться в Конституционный Суд, было ясно еще на прошлой неделе. О том, что ведется предварительное расследование, стало известно на этой неделе. Не буду врать, то, что такое предварительное расследование ведется, люди были проинформированы по принципу „необходимо знать“. Для меня это не новость сейчас“, — добавила она.
В понедельник старший прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис сообщил о завершении предварительного расследования дела о шпионаже против Литвы. По его словам, выявленное в январе этого года лицо, предположительно завербованное российским ГРУ, занималось сбором информации для этой спецслужбы.
По словам прокурора, как установило следствие, гражданин, предположительно собиравший информацию в сотрудничестве с российским ГРУ, являлся членом партии Союза Отечества- Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ).
Этот гражданин, как заявили в прокуратуре, также состоял в Союзе политзаключенных и ссыльных Литвы.
Подозреваемый – 82-летний бывший консерватор Эдуардас Мановас. Он в 2011 году участвовал в выборах в местные органы власти вместе с СО-ХДЛ.