"Категорически опровергаю": премьер ответила на слова прокурора о возможных контактах подозреваемого в шпионаже

„Не могу сказать, что никогда не была на каком-нибудь крупном мероприятии в одном помещении с этим человеком. Этого действительно не могу сказать, потому что вполне возможно, что мы действительно находились в одной помещении во время какого-нибудь партийного съезда. Но то, что я никогда не была представлена этому человеку и он мне никогда не был представлен, и тем более у нас не было никаких возможностей и обстоятельств обсуждать какие-либо актуальные для Литвы вопросы в течение этого срока, пока я работала в правительстве… То это могу заявить совершенно свободно. Поэтому прокурору не следует использовать такое как „кто бы мог опровергнуть“, потому что опровергнуть действительно легко, и я это категорически опровергаю“, – заявила И. Шимоните в интервью для Elta, вероятно, имея в виду прокурора Артураса Урбялиса, который в понедельник рассказал о расследовании.