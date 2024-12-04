Кащюнас: в программе правительства игнорируется вопрос полигонов

„В программе я всячески искал, с помощью компьютерной программы искал слово „полигон“, но так и не услышал его, особенно когда „ Заря Немана “, являющаяся составной частью, постоянно подчеркивает, что закроет все полигоны в Литве. Посмотрим, как пойдут дела с созданием полигона размером с бригаду“, – сказал в среду Л. Кащюнас.

„Когда мы говорим о всеобщей обороне, то, что мне кажется очень важным и с чего мы начинали, речь идет о переходе от деклараций к работе, но там (в программе – ELTA) опять указаны абстрактные фразы об усилении Союза стрелков, не знаю, когда он был так усилен, как сейчас. (...) Что касается всеобщей обороны, нельзя забывать и о комендатурах. Надеюсь, что в этом месте мы не перевернем страницу назад“, – отметил временный министр.