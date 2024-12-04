Кащюнас: в программе правительства игнорируется вопрос полигонов

„В программе я всячески искал, с помощью компьютерной программы искал слово „полигон“, но так и не услышал его, особенно когда „Заря Немана“, являющаяся составной частью, постоянно подчеркивает, что закроет все полигоны в Литве. Посмотрим, как пойдут дела с созданием полигона размером с бригаду“, – сказал в среду Л. Кащюнас.
Политик выразил надежду, что, с его точки зрения, правящие, абстрактно говорящие об усилении Союза стрелков, не будут отодвигать на второй план вопрос всеобщей обороны.
„Когда мы говорим о всеобщей обороне, то, что мне кажется очень важным и с чего мы начинали, речь идет о переходе от деклараций к работе, но там (в программе – ELTA) опять указаны абстрактные фразы об усилении Союза стрелков, не знаю, когда он был так усилен, как сейчас. (...) Что касается всеобщей обороны, нельзя забывать и о комендатурах. Надеюсь, что в этом месте мы не перевернем страницу назад“, – отметил временный министр.
ELTA напоминает, что девятое правительство страны представило в среду свою программу, в которой, с учетом продолжающегося российского военного вторжения в Украину и в целях обеспечения надлежащей государственной обороны, закреплено обеспечение не менее 3,5 проц. ВВП на финансирование национальной обороны. Также содержится обещание о преемственности работы с уделением особого внимания размещению немецкой бригады в Литве. Как указано в программе, немецких солдат планируется принять в Литве в 2027 году.