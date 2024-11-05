2024.11.05 11:23

Кащюнас в Киеве: Литва выделяет средства на производство дронов и разминирование

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Министр обороны Лауринас Кащюнас, находящийся с визитом в Украине, в Киеве подписал соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны и Министерством экономики и инноваций Литвы, а также Министерством обороны и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины в сфере оборонной промышленности.

Как указывает Министерство обороны, данное соглашение направлено на поддержку производства вооружения и боеприпасов, а также реализацию других проектов оборонной промышленности.

В ходе визита Л. Кащюнас также обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и другими украинскими официальными лицами военную поддержку Литвы стране, защищающейся от российской агрессии.

„С министром Р. Умеровым мы обсудили вопросы военной поддержки Украины, поговорили о ситуации на фронте, в какой поддержке они больше всего нуждаются в данный момент и чем еще мы можем помочь. Литва непрерывно оказывает поддержку Украине, и мы не намерены останавливаться. На прошлой неделе Украина получила из Литвы партию минометных мин, генераторов и другую поддержку, а в ближайшее время в Украину будут отправлены тепловизоры, дроны и другая техника, необходимая на поле боя каждый день“, - цитируется в сообщении министр.

На встрече также обсуждалась литовская программа дронов и тот факт, что Литва перенимает извлеченные уроки и опыт Украины и стремится развивать возможности индустрии дронов. В следующем году Литва выделила еще 10 млн евро на приобретение у литовских производителей различных типов дронов, предназначенных для Украины.

В следующем году Литва также планирует выделить 30 млн евро Коалиции по разминированию, внесет свой вклад в продолжение чешской инициативы по боеприпасам и будет инвестировать в оборонную промышленность Украины.

По данным ведомства, с начала войны Литва предоставила Украине военную поддержку на сумму более 705 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и превысила один миллиард евро.

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