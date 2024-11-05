Кащюнас в Киеве: Литва выделяет средства на производство дронов и разминирование

„С министром Р. Умеровым мы обсудили вопросы военной поддержки Украины, поговорили о ситуации на фронте, в какой поддержке они больше всего нуждаются в данный момент и чем еще мы можем помочь. Литва непрерывно оказывает поддержку Украине, и мы не намерены останавливаться. На прошлой неделе Украина получила из Литвы партию минометных мин, генераторов и другую поддержку, а в ближайшее время в Украину будут отправлены тепловизоры, дроны и другая техника, необходимая на поле боя каждый день“, - цитируется в сообщении министр.