2025.02.21 11:19

Кащюнас: Россия потребует вывода войск НАТО, но США должны сохранить твердость

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Председатель Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Лауринас Кащюнас уверен, что в ходе мирных переговоров Россия потребует вывода войск НАТО из стран Восточного фланга. Однако бывший министр обороны говорит, что надеется на решимость новой американской администрации продолжать защищать Европу.

„Что русские неизбежно положат на стол – чтобы американцы вывели свои войска с Восточного фланга. Здесь вопрос будет в том, подпишется ли администрация Трампа под этой вредоносной, угрожающей ерундой или выбросит это предложение в мусорное ведро“, – заявил Л. Кащюнас в пятницу в эфире Žinių radijas.

„Верю в Америку, в то, что Америка сохранит твердость. По их параметрам финансирования обороны мы выглядим хорошо. Что касается наших позиций по отношению к Китаю и Ирану мы стратегически находимся на одной волне с США. У нас действительно есть аргументы“, – добавил он.

О том, что Россия может повторить выдвинутый НАТО в 2021 году ультиматум об отказе от создания военных баз в Восточной Европе, также говорил и министр иностранных дел Кястутис Будрис.

В декабре 2021 года на фоне напряженности между Западом и Москвой, сосредоточившей свои силы на границе с Украиной, Россия предъявила НАТО ультиматум. Тогда Москва настаивала на том, чтобы альянс отказался от принятия новых членов и призвала не создавать новых военных баз в странах бывшего СССР.

Со своей стороны Л. Кащюнас призывает не только дождаться решений Америки, но и выполнять обязательства по обороне, обеспечить реализацию принципа всеобщей обороны.

„Когда русские кладут на стол переговоров такое требование, естественно, что приходится ставить вопрос о том, чтобы не идти на подобные уступки, потому что это создало бы условия для образования определенного вакуума в нашем регионе. Мы не можем себе этого позволить. Не только ждать, но и делать свою работу“, – заявил консерватор.

„Пока я бы не стал рисовать апокалиптические настроения по поводу альянса НАТО. Факт, что у нас разные видения здесь и по ту сторону Атлантики. Сам принцип, что в оборону нужно вкладывать больше денег, верен. Судя по всему, именно в этом направлении нам и придется двигаться. Осознание того, что Европа должна позаботиться о собственной безопасности, является фактом, это необходимо сделать“, – подчеркнул он.

Заявления вернувшегося в Белый дом Дональда Трампа вызвали сомнения в обязательствах США по обеспечению безопасности в Европе.

Лидер США заявил, что, если европейские страны не будут уделять достаточно внимания и выделять достаточно финансов на оборону и безопасность, США могут выйти из НАТО. Д. Трамп требует, чтобы расходы на оборону каждого члена составляли 5 проц. ВВП.

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