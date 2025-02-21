Кащюнас: Россия потребует вывода войск НАТО, но США должны сохранить твердость

„Что русские неизбежно положат на стол – чтобы американцы вывели свои войска с Восточного фланга. Здесь вопрос будет в том, подпишется ли администрация Трампа под этой вредоносной, угрожающей ерундой или выбросит это предложение в мусорное ведро“, – заявил Л. Кащюнас в пятницу в эфире Žinių radijas.
„Верю в Америку, в то, что Америка сохранит твердость. По их параметрам финансирования обороны мы выглядим хорошо. Что касается наших позиций по отношению к Китаю и Ирану мы стратегически находимся на одной волне с США. У нас действительно есть аргументы“, – добавил он.
О том, что Россия может повторить выдвинутый НАТО в 2021 году ультиматум об отказе от создания военных баз в Восточной Европе, также говорил и министр иностранных дел Кястутис Будрис.
В декабре 2021 года на фоне напряженности между Западом и Москвой, сосредоточившей свои силы на границе с Украиной, Россия предъявила НАТО ультиматум. Тогда Москва настаивала на том, чтобы альянс отказался от принятия новых членов и призвала не создавать новых военных баз в странах бывшего СССР.
Со своей стороны Л. Кащюнас призывает не только дождаться решений Америки, но и выполнять обязательства по обороне, обеспечить реализацию принципа всеобщей обороны.
„Когда русские кладут на стол переговоров такое требование, естественно, что приходится ставить вопрос о том, чтобы не идти на подобные уступки, потому что это создало бы условия для образования определенного вакуума в нашем регионе. Мы не можем себе этого позволить. Не только ждать, но и делать свою работу“, – заявил консерватор.
„Пока я бы не стал рисовать апокалиптические настроения по поводу альянса НАТО. Факт, что у нас разные видения здесь и по ту сторону Атлантики. Сам принцип, что в оборону нужно вкладывать больше денег, верен. Судя по всему, именно в этом направлении нам и придется двигаться. Осознание того, что Европа должна позаботиться о собственной безопасности, является фактом, это необходимо сделать“, – подчеркнул он.
Заявления вернувшегося в Белый дом Дональда Трампа вызвали сомнения в обязательствах США по обеспечению безопасности в Европе.
Лидер США заявил, что, если европейские страны не будут уделять достаточно внимания и выделять достаточно финансов на оборону и безопасность, США могут выйти из НАТО. Д. Трамп требует, чтобы расходы на оборону каждого члена составляли 5 проц. ВВП.