Кащюнас: Россия потребует вывода войск НАТО, но США должны сохранить твердость

„Пока я бы не стал рисовать апокалиптические настроения по поводу альянса НАТО. Факт, что у нас разные видения здесь и по ту сторону Атлантики. Сам принцип, что в оборону нужно вкладывать больше денег, верен. Судя по всему, именно в этом направлении нам и придется двигаться. Осознание того, что Европа должна позаботиться о собственной безопасности, является фактом, это необходимо сделать“, – подчеркнул он.