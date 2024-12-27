Кащюнас решил претендовать на пост председателя СО-ХДЛ

Об этом решении политик, считающийся одним из самых реальных претендентов на пост председателя партии, сообщил в своем аккаунте в Facebook.

„Стремительная, инновативная и современная Литва, которая уважает свое прошлое и черпает из него силу и мудрость. Непоколебимая, уважающая себя и сильная Литва, готовая должным образом защищать свою свободу и независимость. Это мое видение, и сегодня я хочу предложить его Союзу Отечества – Христианским демократам“, – утверждает Л. Кащюнас.

„Поэтому я принимаю предложение отделений партии баллотироваться на пост председателя и выдвигаю свою кандидатуру, прося вашей поддержки“, - сообщает политик.

Л. Кащюнас получил поддержку от 65 отделений СО-ХДЛ.