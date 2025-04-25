Кащюнас раскритиковал мирный план США, назвав его капитуляцией Украины

„Разочарование в том, что сила используется не против России как агрессора, а зачастую для давления на Украину. Это один из худших сценариев, которые мы могли моделировать“, - в пятницу Žinių radijas сказал Л. Кащюнас.

„То, что сейчас предлагается и выкладывается на стол как так называемый мирный план – знаете, посредничество Трампа не было нужно для того, чтобы Украина капитулировала. Этот план, в принципе, капитуляция. Трамп здесь не нужен, чтобы признать Крым, чтобы де-факто отказаться от еще четырех регионов, за которые погибли сотни тысяч украинцев. Это не мирный план“, - заявил политик.