2025.04.25 10:24

Кащюнас раскритиковал мирный план США, назвав его капитуляцией Украины

 
Elta
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

По словам лидера Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Лауринаса Кащюнаса, в то время как администрация США оказывает давление на Украину, чтобы она приняла предложенный Вашингтоном мирный план, разворачивается один из наихудших сценариев. Политик, который уже не скрывает своего разочарования в президенте Дональде Трампе, утверждает, что на Киев оказывается давление с целью заставить его капитулировать, а странам, соседствующим с Россией, следует ожидать новых военных интервенций со стороны агрессора.

„Разочарование в том, что сила используется не против России как агрессора, а зачастую для давления на Украину. Это один из худших сценариев, которые мы могли моделировать“, - в пятницу Žinių radijas сказал Л. Кащюнас.

„То, что сейчас предлагается и выкладывается на стол как так называемый мирный план – знаете, посредничество Трампа не было нужно для того, чтобы Украина капитулировала. Этот план, в принципе, капитуляция. Трамп здесь не нужен, чтобы признать Крым, чтобы де-факто отказаться от еще четырех регионов, за которые погибли сотни тысяч украинцев. Это не мирный план“, - заявил политик.

Поэтому, продолжил консерватор, вызывает беспокойство тот факт, что не устраняются фундаментальные причины войны, которая продолжается уже четыре года, – российская агрессия.

„Совершенно не оценивается тот факт, что, временно заморозив эту военную агрессию, не устранив ее фундаментальных причин и наградив агрессора, поскольку он получит больше, чем имел до агрессии, мы получим еще больше военных интервенций со стороны России“, - резюмировал Л. Кащюнас.

Во вторник издание Financial Times сообщило, что президент России Владимир Путин предложил остановить вторжение России в Украину на нынешней линии фронта. Взамен Кремль требует выполнения других условий, таких как признание суверенитета над Крымским полуостровом, аннексированным в 2014 году, а также недопущение вступления Украины в НАТО.

США, со своей стороны, предложили снять некоторые санкции с России и официально признать ее контроль над Крымом в рамках возможного мирного плана. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отклонил такое предложение.

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