Кащюнас раскритиковал мирный план США, назвав его капитуляцией Украины

„Разочарование в том, что сила используется не против России как агрессора, а зачастую для давления на Украину. Это один из худших сценариев, которые мы могли моделировать“, - в пятницу Žinių radijas сказал Л. Кащюнас.
„То, что сейчас предлагается и выкладывается на стол как так называемый мирный план – знаете, посредничество Трампа не было нужно для того, чтобы Украина капитулировала. Этот план, в принципе, капитуляция. Трамп здесь не нужен, чтобы признать Крым, чтобы де-факто отказаться от еще четырех регионов, за которые погибли сотни тысяч украинцев. Это не мирный план“, - заявил политик.
Поэтому, продолжил консерватор, вызывает беспокойство тот факт, что не устраняются фундаментальные причины войны, которая продолжается уже четыре года, – российская агрессия.
„Совершенно не оценивается тот факт, что, временно заморозив эту военную агрессию, не устранив ее фундаментальных причин и наградив агрессора, поскольку он получит больше, чем имел до агрессии, мы получим еще больше военных интервенций со стороны России“, - резюмировал Л. Кащюнас.
Во вторник издание Financial Times сообщило, что президент России Владимир Путин предложил остановить вторжение России в Украину на нынешней линии фронта. Взамен Кремль требует выполнения других условий, таких как признание суверенитета над Крымским полуостровом, аннексированным в 2014 году, а также недопущение вступления Украины в НАТО.
США, со своей стороны, предложили снять некоторые санкции с России и официально признать ее контроль над Крымом в рамках возможного мирного плана. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отклонил такое предложение.