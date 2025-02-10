Кащюнас призывает либералов объединить силы против Жемайтайтиса: он только Путина не обхаял

„Нам, как оппозиции, придется работать вместе с Движением либералов, создать такой бастион, который защитил бы нашу страну от негативных влияний“, – заявил Л. Кащюнас в понедельник в программе „По существу“.
„Я бы определенно рассмотрел возможность создания совместного теневого правительства с Движением либералов. Если бы мы смогли договориться о лидере оппозиции – было бы замечательно“, – подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, Л. Кащюнас во вторник планирует встретиться с лидером Движения либералов Викторией Чмилите-Нильсен.
Однако политик задался вопросом, почему делегированный социал-демократами премьер-министр Гинтаутас Палуцкас до сих пор терпит скандальные заявления лидера партии „Заря Немана“.
„Я не знаю, сколько нужно Г. Палуцкасу, чтобы Р. Жемайтайтис и дальше над всеми издевался. (Р. Жемайтайтис – ELTA) издевался и над ним, и издевался над всей Литвой, разъезжая и рассказывая ложь“, – заявил Л. Кащюнас.
„Я думаю, что ответственность за Жемайтайтиса лежит на Палуцкасе, особенно после сегодняшнего дня“, – сказал политик, имея в виду состоявшееся в понедельник заседание коалиционного совета.
По его словам, коалиция, которая в последнее время погрязла во внутренних дебатах, продолжит свое существование, даже если риторика Р. Жемайтайтиса не изменится.
„Пока они будут объединяться ради власти, до тех пор коалиция будет. Но я могу гарантировать, что даже если сегодня поговорили, завтра Жемайтайтис снова куда-нибудь поедет или включит Facebook и обхает его (…) Он обхаял Байдена, Трампа, Макрона (…) Он только Путина не обхаял. Он не позволяет себе обхаять В. Путина, и мы знаем по каким причинам. Это такой деятель, который уже действует против интересов государства. Социал-демократам кажется, что всё это хорошо. То это их ответственность“, – сказал Л. Кащюнас.
На состоявшемся в понедельник заседании коалиционного совета часть представителей правящего большинства выразила недовольство риторикой партнера по правящему большинству, председателя партии „Заря Немана“ Р. Жемайтайтиса. Между тем, премьер-министр Г. Палуцкас заявил, что на заседании нет необходимости принимать какие-либо решения по спорным заявлениям председателя „Зари Немана“. По словам главы правительства, правящее большинство устойчиво и готово продолжить работу.
В январе, комментируя предложение Государственного совета обороны (ГСО) о выделении со следующего года 5-6 проц. ВВП на национальную оборону, председатель „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис возмущался тем, что совет не отвечает на вопрос, на что именно будут направлены увеличившиеся доходы. Политик также возмущался тем, что ГСО не уточняет, какие изменения потребуются для того, чтобы найти необходимые 2 млрд евро.
Кроме того, после того как спикер Сейма С. Сквернялис предложил политикам, сомневающимся в решениях ГСО, ознакомиться с секретной информацией о текущей ситуации с безопасностью и съездить в Украину, лидер партии „Заря Немана“ Р. Жемайтайтис ответил, что не видит смысла в этом.