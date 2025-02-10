Кащюнас призывает либералов объединить силы против Жемайтайтиса: он только Путина не обхаял

„Я не знаю, сколько нужно Г. Палуцкасу, чтобы Р. Жемайтайтис и дальше над всеми издевался. (Р. Жемайтайтис – ELTA) издевался и над ним, и издевался над всей Литвой, разъезжая и рассказывая ложь“, – заявил Л. Кащюнас.

„Пока они будут объединяться ради власти, до тех пор коалиция будет. Но я могу гарантировать, что даже если сегодня поговорили, завтра Жемайтайтис снова куда-нибудь поедет или включит Facebook и обхает его (…) Он обхаял Байдена, Трампа, Макрона (…) Он только Путина не обхаял. Он не позволяет себе обхаять В. Путина, и мы знаем по каким причинам. Это такой деятель, который уже действует против интересов государства. Социал-демократам кажется, что всё это хорошо. То это их ответственность“, – сказал Л. Кащюнас.