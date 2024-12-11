Кащюнас примет решение о выборах председателя СО-ХДЛ к 27 декабря

Об этом он сообщил журналистам в среду, после последнего заседания правительства этого созыва.

„27 декабря скажу вам. Это последний день, когда можно сказать“, – заявил журналистам Л. Кащюнас, указав, что до тех пор он будет рассматривать возможность баллотироваться на пост президента.

„С семьей тоже нужно будет посоветоваться, без сомнения. Посмотрим, сколько отделений выдвинут, мы оценим эти вещи“, – продолжил он.

По мере выдвижения отделениями СО-ХДЛ кандидатов на выборы председателя, наибольшей поддержкой на данный момент заручились И. Шимоните и Л. Кащюнас.

Л. Кащюнас не ответил на вопрос, повлияет ли на его решение, если И. Шимоните решит претендовать на пост лидера СО-ХДЛ.