2024.12.11 16:30

Кащюнас примет решение о выборах председателя СО-ХДЛ к 27 декабря

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laurynas Kasčiūnas
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Как заявил уходящий министр обороны, консерватор Лауринас Кащюнас, 27 декабря он сообщит о своем решение относительно своего возможного участия в выборах нового председателя Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) после ухода Габриэлюса Ландсбергиса с этой должности.

Об этом он сообщил журналистам в среду, после последнего заседания правительства этого созыва.

„27 декабря скажу вам. Это последний день, когда можно сказать“, – заявил журналистам Л. Кащюнас, указав, что до тех пор он будет рассматривать возможность баллотироваться на пост президента.

„С семьей тоже нужно будет посоветоваться, без сомнения. Посмотрим, сколько отделений выдвинут, мы оценим эти вещи“, – продолжил он.

По мере выдвижения отделениями СО-ХДЛ кандидатов на выборы председателя, наибольшей поддержкой на данный момент заручились И. Шимоните и Л. Кащюнас.

Л. Кащюнас не ответил на вопрос, повлияет ли на его решение, если И. Шимоните решит претендовать на пост лидера СО-ХДЛ.

„Мой ответ – 27 декабря в 16 час.“, – повторил депутат Сейма, указав, что о своем решении он сообщит в социальных сетях.

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