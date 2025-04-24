Кащюнас предлагает признать литовцев, воевавших в Украине, защитниками свободы

„Я думаю, мы должны четко заявить, что эти люди – да, они добровольцы, – но их жертва, их усилия были в первую очередь ради нашей независимости, ради Украины и нашей государственности. Поэтому, без сомнения, они настоящие защитники свободы“, - объяснил Л. Кащюнас Elta мотивы внесения поправок в закон.

Цель проекта – признать защитниками свободы лиц, подписавших контракт с Вооруженными силами Украины и боровшихся против российской агрессии с 24 февраля 2022 года до конца войны.

Статус защитника свободы будет также предоставлен лицам, заключившим контракты с компетентными украинскими учреждениями или организациями и оказывавшим добровольную помощь украинцам в борьбе с Россией.