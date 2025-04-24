Кащюнас предлагает признать литовцев, воевавших в Украине, защитниками свободы

„Я думаю, мы должны четко заявить, что эти люди – да, они добровольцы, – но их жертва, их усилия были в первую очередь ради нашей независимости, ради Украины и нашей государственности. Поэтому, без сомнения, они настоящие защитники свободы“, - объяснил Л. Кащюнас Elta мотивы внесения поправок в закон.
Цель проекта – признать защитниками свободы лиц, подписавших контракт с Вооруженными силами Украины и боровшихся против российской агрессии с 24 февраля 2022 года до конца войны.
Статус защитника свободы будет также предоставлен лицам, заключившим контракты с компетентными украинскими учреждениями или организациями и оказывавшим добровольную помощь украинцам в борьбе с Россией.
„Правовой статус участника защитника свободы в войне в Украине признается за лицом и после его смерти“, - говорится в пояснительной записке к закону.
Действующий закон признает защитниками свободы граждан, которые внесли вклад в восстановление независимости Литвы и в период с 11 марта 1990 года по 21 августа 1991 года служили в Отделе безопасности Верховного Совета Литовской Республики, Департаменте государственной безопасности и Департаменте таможни. А также если они работали в полиции и были добровольцами или стрелками.
Инициатор проекта утверждает, что невключение в это закона тех, кто воевал или иным образом занимался волонтерством в Украине, является морально неправильным.
Правовой статус защитника свободы предоставляется специальной комиссией, в состав которой входят представители министерств обороны и внутренних дел, Департамента государственной безопасности и Таможни. В состав комиссии также входят представители Службы охраны руководства, Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы и Союза стрелков.
С начала войны в Украине уже погибли двое литовцев – Тадас Тумас и Томас Валентелис.
Точное число литовцев, воюющих на стороне Украины, неизвестно, но предполагается, что их может быть несколько десятков.