Кащюнас об отношениях с Тайванем: они могли бы стать козырем в привлечении американских войск в Литву

„Те наши специфические отношения – прекрасная возможность использовать их в наших отношениях с США. Они могли бы стать козырем, когда речь идет о привлечении американских войск в Литву. Я бы предложил рассматривать это через геополитическую призму, и там определенно есть возможности, которые можно использовать“, – подчеркнул он.

„Наши исключительные отношения с Тайванем действительно могут стать хорошим козырем для наших отношений с Соединенными Штатами Америки. Тот факт, что американцы пересматривают свое глобальное военное присутствие, позиции и рассматривают возможность переброски войск из Европы в Юго-Восточную Азию и на Дальний Восток, в первую очередь связан со сдерживанием Китая и защитой Тайваня“, – заявил в пятницу Л. Кащюнас в эфире Žinių radijas.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в интервью порталу Delfi премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что отношения между Литвой и Тайванем „заморожены“ и что двустороннее сотрудничество – несмотря на публичные заявлялось об обратном – на практике не оправдалось. С такими заявлениями согласился и спикер Сейма Саулюс Сквернялис.

В свою очередь, Л. Кащюнас критически относится к возможным идеям о нормализации экономических или дипломатических отношений с Китаем. По его словам, для восстановления связей Пекин выдвинет слишком много требований.

„Китай идет через экономику, через телекоммуникации, через инвестиции в стратегические отрасли, а затем оказывает влияние“, – заявил он.