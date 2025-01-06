Кащюнас о выходе Литвы из Оттавской конвенции: мне на электронную почту пришла военная рекомендация

„Мне на электронную почту пришла военная рекомендация. Мне трудно сказать, что представляет собой официальная военная рекомендация: должна ли она быть в переплете, пристёгнута – не знаю. Но мне кажется, она очевидна“, – сказал Л. Кащюнас на пресс-конференции в Сейме в понедельник.
„Командующий армией сказал, что это развяжет руки – это и есть военная рекомендация“, – добавил он.
Поэтому оппозиционный политик призывает правящих разработать план по выходу из Оттавской конвенции.
„Хорошо, что дискуссия началась, но теперь, наверное, уже пришло время не только обсудить этот вопрос, но и (время – ELTA) для четкого плана действий“, – подчеркнул консерватор.
Если не появится желание выйти из конвенции, он займется сбором подписей граждан
Однако, если Министерство национальной обороны (Минобороны) не начнет процесс выхода из этой конвенции, Л. Кащюнас уверяет, что инициирует сбор подписей граждан, чтобы Сейм рассмотрел этот вопрос.
„Если забуксует и не появится воля, то (...), видимо, то финское упражнение, когда граждане обращаются к государству, институтам – можем эту инициативу повторить и в Литве“, – сказал Л. Кащюнас.
Он отметил, что 50 тыс. граждан, обладающих избирательным правом, могут внести законопроект на рассмотрение Сейма.
Министр национальной обороны Довиле Шакалене ранее заявила, что поддерживает дискуссию о выходе Литвы из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Однако министр подчеркнула, что она все еще ждет военную рекомендацию.
В свою очередь командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас заявил, что поддерживает выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
„Если есть политическая воля сделать это, я только за, потому что это развязывает нам руки“, – заявил Р. Вайкшнорас.
В прошлом году Сейм принял решение о денонсации Ословской Конвенции, запрещающей использование кассетных боеприпасов. Литва окончательно выйдет из этой конвенции в марте. После выхода Литвы из этого международного соглашения не будет никаких ограничений на закупку, накопление и, при необходимости, применение кассетных боеприпасов в случае войны.