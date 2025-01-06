Кащюнас о выходе Литвы из Оттавской конвенции: мне на электронную почту пришла военная рекомендация

„Мне на электронную почту пришла военная рекомендация. Мне трудно сказать, что представляет собой официальная военная рекомендация: должна ли она быть в переплете, пристёгнута – не знаю. Но мне кажется, она очевидна“, – сказал Л. Кащюнас на пресс-конференции в Сейме в понедельник.

„Командующий армией сказал, что это развяжет руки – это и есть военная рекомендация“, – добавил он.

Поэтому оппозиционный политик призывает правящих разработать план по выходу из Оттавской конвенции.

„Хорошо, что дискуссия началась, но теперь, наверное, уже пришло время не только обсудить этот вопрос, но и (время – ELTA) для четкого плана действий“, – подчеркнул консерватор.