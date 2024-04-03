Кащюнас о возможной коррупции в сфере обороны: я говорил, что это дымовая завеса

 
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Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

После того как Служба специальных расследований (ССП) решила не начинать расследование относительно государственных закупок в сфере обороны, министр обороны Лауринас Кащюнас отмечает, что, правоохранительные органы развеяли все сомнения о возможной коррупции в системе национальной обороны.

"Оцениваю положительно, все сомнения развеяны", - заявил журналистам в среду перед началом заседания Правительства Л. Кащюнас.

Однако он не стал более широко комментировать заявления своего предшественника, бывшего министра Арвидаса Анушаускаса, в результате чего Генеральная прокуратура поручила ССП оценить ситуацию в системе национальной обороны.

"Давайте оставим истории то, что здесь произошло. Я сразу сказал, что это дымовая завеса, она развеяна", - повторил министр ранее высказанную мысль.

Когда возникли сомнения в прозрачности системы национальной обороны, представители оппозиции в Сейме решили остановить работу парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО). После решения правоохранительных органов Л. Кащюнас призвал коллег вернуться к нормальной деятельности.

"Теперь я призываю всех членов КНБО, которые еще не вернулись в комитет, вернуться, избрать председателя, я поздравлю председателя, и мы будем работать вместе", - заключил он.

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