Кащюнас о нападении на министерство обороны: не похоже, что это была диверсия

Как заявил на пресс-конференции в воскресенье министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, несколько актов вандализма связаны друг с другом. „Это вандализм со стороны неадекватного, нетрезвого человека. Это не похоже на диверсию или действие, инспирируемое внешними силами. Мужчину задержали и мы узнаем все подробности. [...] Уроки надо извлекать, но самое главное, что мы задержали этого человека“, - сказал Л. Кащюнас.
Для самого Министерства национальной обороны больших потерь нет. Саулюс Сквернялис, также прокомментировавший ситуацию, заметил, что в последнее время наблюдается неспособность защитить государственные учреждения и даже комиссариаты. „Если не можем реагировать должным образом, а в такое время находятся силы, которые делают то, что хотят. Мы видим это последовательно не только в Вильнюсе, где бесчинствуют поджигатели, но и в других частях Литвы, горят полицейские участки, сами полицейские не в состоянии себя защитить“, - сказал С. Сквернялис.
По его словам, подобные события вызваны также нехваткой сотрудников полиции. Как уже сообщал Delfi, в 7.13 утра в Министерстве национальной обороны сработала сигнализация. Дежурный заметил дым на первом этаже здания, пламени не было видно. В Министерство были направлены 4 пожарные машины и автомобиль с лестницей. Также прибыл большой отряд полиции. На ул. Шв.Игното загорелась деревянная входная дверь здания министерства. Около 8 часов пожар был потушен. Деревянные двери и пластиковые потолочные панели сгорели.
Проверка записей с камер наблюдения показала, что дверь была подожжена намеренно. Мужчина, личность которого пока не установлена, наполнил его горючей жидкостью, поджег и скрылся.
Представитель департамента полиции Рамунас Матонис говорит, что в поджоге подозревают мужчину 1984 г. р., он задержан. Подозреваемый оказался в состоянии легкого опьянения (0,63 промилле).
Представитель Вильнюсской окружной полиции Юлия Самороковская проинформировала, что первое сообщение поступило в 5.40 утра, на ул. Ринктинес на первом этаже здания Генеральной прокуратуры были подожжены временно установленные деревянные конструкции и пленка из защитного материала. Деревянные конструкции навеса обгорели и закоптились.
После этого аналогичный инцидент произошел на соседней улице Одминю. Около 6 часов утра там также подожгли дверь. В этом здании расположено несколько учреждений, среди них – сянюния Старого города Вильнюса. Около 6.40 на ул. Лабдарю подожгли мусорный контейнер и притащили его к входной двери здания Службы по защите прав детей и усыновлению.
По факту уничтожения чужого имущества общеопасным способом начато досудебное расследование.