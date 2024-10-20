Кащюнас о нападении на министерство обороны: не похоже, что это была диверсия

Как заявил на пресс-конференции в воскресенье министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, несколько актов вандализма связаны друг с другом. „Это вандализм со стороны неадекватного, нетрезвого человека. Это не похоже на диверсию или действие, инспирируемое внешними силами. Мужчину задержали и мы узнаем все подробности. [...] Уроки надо извлекать, но самое главное, что мы задержали этого человека“, - сказал Л. Кащюнас.

Для самого Министерства национальной обороны больших потерь нет. Саулюс Сквернялис, также прокомментировавший ситуацию, заметил, что в последнее время наблюдается неспособность защитить государственные учреждения и даже комиссариаты. „Если не можем реагировать должным образом, а в такое время находятся силы, которые делают то, что хотят. Мы видим это последовательно не только в Вильнюсе, где бесчинствуют поджигатели, но и в других частях Литвы, горят полицейские участки, сами полицейские не в состоянии себя защитить“, - сказал С. Сквернялис.